Bolnih do petkrat več otrok kot v običajni sezoni gripe

Največji dvig pojavnosti gripi podobnih bolezni je v osrednjeslovenski in gorenjski regiji, najmanjši pa v mariborski in prekmurski, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so do 2. februarja sprejeli 324 bolnikov z zapleti zaradi gripe, od tega se jih je 37 zdravilo na intenzivni negi. Sedem jih je umrlo. Posamezni primeri hudih potekov gripe so tudi med otroki, so pojasnili v UKC, medtem ko smrtne žrtve med najmlajšimi niso imeli.Polno zaseden je tudi oddelek za epidemije, ki so ga odprli na Vrazovem trgu, trenutno tam oskrbujejo 28 bolnikov.Pojavnost gripe je trenutno v Sloveniji zelo visoka. Sezona virusnih obolenj se približuje vrhuncu, gripa je razširjena po vsej državi, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Najbolj so prizadeti otroci, stari do 14. let, beležijo tudi porast gripi podobnih bolezni pri mladostnikih, starih od 15 do 18 let.Predsednica sekcije za primarno pediatrijopa je dejala, da v medicini dela že 28 let, a takšne sezone gripe ne pomni. Po njeni oceni je bolnih vsaj štirikrat ali celo petkrat otrok več kot v običajni sezoni gripe. Ker je več obolelih, je tudi več zapletov. »Smo na robu vojnega stanja,« je dejala.