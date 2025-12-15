Bolniki bi dodatek zaradi dražje hrane

Približno odstotek prebivalstva živi s celiakijo, neozdravljivo avtoimunsko boleznijo, za katero ne obstaja tableta, injekcija ali sirup. Edino zdravilo je strogo uživanje brezglutenske prehrane, ki je dražja od običajnih živil. Država to priznava mladoletnim bolnikom in jim namenja po 125 evrov na mesec kot dodatek za nego otroka, odraslim pa ne. V Slovenskem društvu za celiakijo so prepričani, da to ni pravično. Prizadevajo si, da bi bili do določene kompenzacije upravičeni tudi odrasli.