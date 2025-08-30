Bolniki na urgenci so čedalje starejši in zahtevni

»Bolečina, s katero smo bili soočeni v pismu, ni samo bolečina pacientov, ki se jim opravičujem, da morajo nekateri čakati na urgentno obravnavo. To je bolečina UKC Ljubljana, vseh nas in celotne družbe,« se je na pismo društva Srebrna nit, v katerem so opozorili na neznosne razmere na urgenci, dolgo čakanje in nehumane razmere za paciente in svojce v čakalnicah, včeraj odzval dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.

»Pritiski na urgentne obravnave na UKC Ljubljana so veliki, obravnavanih je 500 urgentnih primerov na dan, kar je edinstveno v Evropi. Charité v Berlinu, ki je trikrat večji kot UKC Ljubljana, ima 110.000 obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000 obravnav in ponosni smo na to, nikoli ne bomo nikomur zaprli vrat in nikogar odslovili. Tisti, ki nujno potrebuje pomoč, jo dobi v prvi sekundi, tisti, ki je ne potrebuje tako nujno, mora žal počakati.«

Delo z omejenimi resursi

»Dejstvo, da smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh, postaja nova normalnost, je nesprejemljivo. Kot tudi menjava plenic v prisotnosti drugih, siljenje na izločanje v plenico ali v nočno posodo sredi hodnika, izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij na hodniku …,« je društvo Srebrna nit zapisalo v pismu ministrici za zdravje, odgovornim na UKC Ljubljana in varuhu človekovih pravic.

»Vsak dan se trudimo, da zelo omejene resurse, ki jih imamo, poskušamo čim bolje izkoristiti v dobro ljudi, da lahko 40-letnik z motnjo ritma srca prejme elektroporacijsko ablacijo motnje srčnega ritma in ne umre nenadne smrti, kot tudi starejši z uroinfektom sečil, ki ga ob enih zjutraj pripeljejo iz doma za starejše, prejme ustrezno oskrbo,« je poudaril generalni direktor.

Dodal je še: »Slišali smo, da na urgenci ljudje brez vode in hrane umirajo v lastnih iztrebkih. To je veliko zavajanje, popolnoma neprimerno in ne odraža dejanskega stanja. Kljub temu, da verjamemo, da je želja po tem, da se stvari izboljšajo iskrena, ne razumemo, da se na tak način lahko na naslovi tistega, ki na koncu poskrbi za vse in na katerega se vsi vedno lahko zanesete.«

»Čeprav je bilo pismo neprijetno, je po drugi strani omogočilo, da vas usmerimo na naše težave in izzive, ki jih imamo,« je povedal dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na interni kliniki UKC Ljubljana. Na internistični prvi pomoči IPP imajo približno 75 pacientov na dan, najhuje je ob ponedeljkih zvečer, torkih in petkih.

»Pot bolnika je v vseh urgentnih centrih enaka. Tisti, ki pridejo sami ali jih pripeljejo reševalci, pa niso preveč bolni, gredo v triažo, kjer ugotovijo, kam bi spadali in jih tja napotijo. Določijo jim tudi, v katero skupino tveganja spadajo. Po manchesterskem sistemu triaže je ta dokaj zanesljiva. Če triažna sestra ni popolnoma gotova, pokliče nadzornega zdravnika in se skupaj odločita, kam spada pacient. Tisti, ki so v krizi že na terenu, ki pridejo z zdravnikom ali z zdravstveniki oziroma z ekipo nujne medicinske pomoči (NMP), gredo takoj v reanimacijski prostor ali ambulanto. Teh je veliko, približno 6000 ali 7000 na leto. Ob takih primerih pa morajo ostali čakati. Če je gneča in pride več takih bolnikov, se zadeve zelo upočasnijo, kar občutijo zlasti starejši, ki jih je med našimi pacienti največ,« razlaga dr. Možina. Dobra tretjina pacientov, ki pride na urgenco, ima več kot 80 let, dve tretjini pa več kot 65 let.

Postelje zaseda 300 bolnikov, ki bi lahko odšli, pa ne morejo

Tisti, za katere menijo, da bo obravnava kratka, lahko ležijo na vozičku ali sedijo v čalanici in ko dobijo izvid, gredo domov. Pacienti, za katere mislijo, da potrebujejo dodaten nadzor v času, ko na primer prejemajo zdravila, gredo v opazovalnico. Huje bolne, ki imajo na primer aritmije, akutni koronarni sindrom, sepso, septični šok itd., pa napotijo v 24-urno enoto, kjer jih začnejo zdraviti. Če se jim stanje izboljša, gredo lahko ali domov ali na oddelek, če pa se jim poslabša, pa gredo na intenzivni oddelek.

Vzrok za gnečo na hodnikih je tudi približno 300 bolnikov, ki pridejo na urgenco, na interni kliniki jih je trenutno 23 oziroma 1400 na leto, ki bi lahko lahko šli na primer domov, v dom za starejše ali v druge ustanove, pa ne morejo in zasedajo postelje. Domov jih svojci ne želijo vzeti, v domovih za starejše ne dobijo prostora.

Tam so tudi akutni bolniki, ki pridejo preko urgence, ki jih zdravijo v povprečju 7 do 9 dni, gre na primer za poslabšanje kronične bolezni ob okužbi ter hudo bolni, ki iščejo pomoč v UKC, ki je terciarna ustanova in jim lahko samo tukaj pomagajo. »Presoditi moraš, ali naj posteljo dobi nekdo, ki čaka na poseg, ki ga lahko dobi samo v UKC ali pa pacient, ki čaka že dva dni na urgenci, ima pljučnico in potrebuje malo kisika. Prav za to skupino manjka prostora. Posebna značilnost UKC Ljubljana je namreč ta, da je regionalna bolnišnica in hkrati terciarni center.

Na urgenci UKC Ljubljana obravnavajo 500 urgentnih primerov na dan. FOTO: Voranc Vogel

Prostorsko stisko na urgenci UKC bodo reševali z novo opazovalnico z 12 posteljami, ki bo zelo pretočna, vanjo bodo napoteni samo tisti, ki bodo tam krajši čas, bodo na primer dobili transfuzijo, potrebovali nekajurno opazovanje, dobili zdravilo, nekoliko počakali in nato šli domov, ali pa bodo čakali na izvid ali na preiskavo. To bo pripomoglo, da pacienti ne bodo čakali na hodnikih.

Odprli so tudi urgentne in nujne ambulante za določene skupine bolnikov, imajo jih diabetologi, nefrologi, gastroenterologi. Te bolnike na urgenco dobijo samo pri najhujših zapletih. Zaradi tega je v zadnjih letih število obravnav na urgenci ostalo približno enako, čeprav nekoliko narašča. Prihajajo pa čedalje težji bolniki. »Dodatne možnosti bi bile še v sodelovanju z drugimi bolnišnicami, pri čemer bi se dogovorili za recipročnost, da bi UKC sprejel pacienta od drugod, ki potrebuje transplantacijo, druga bolnišnica pa bi prevzela pacienta iz UKC, ki potrebuje nekoliko kisika in antibiotik. Velikih rezerv pa ni nikjer. Medicinskih sester ni. Kar lahko naredimo, je še to, da bi enakomerno obremenili naše sodelavce, kar bi bilo lažje za vse,« pravi dr. Hugon Možina.

V internistični prvi pomoči zelo primanjkuje kadra. Še preden so se začeli množični odhodi medicinskih sester, jih je bilo premalo: »Samo od januarja prejšnjega leta do danes smo imeli 30 odhodov in samo 11 prihodov,« je povedal Adnan Selimović, strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na internistični prvi pomoči.

Elektronski nadzor nad posteljami in razporejanjem kadra

Dr. Gregor Norčič, strokovni direktor UKC Ljubljana, je povedal, da so v zadnjih mesecih izboljšali proces sodelovanja s splošno nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma Ljubljana na urgenci. Začeli so projekt tako imenovanega elektronskega obvladovanja bolniških postelj, nadzora, s katerim želijo doseči, da bi bile vse posteljne kapacitete v hiši elektronsko zavedene in bi vsi bolniki na urgenci imeli vpogled v proste posteljne kapacitete. Na IPP pa so začeli izvajati tudi elektronsko razporejanje kadra, ki bi ga želeli vpeljati v vsem UKC Ljubljana, z namenom, da bi lahko hitreje preusmerjali kader, kjer bi bilo treba.

Dr. Marko Jug je še napovedal, da bodo po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v Ljubljani in okolici pozvali, naj jim pomagajo, in da bo kader zdravstvene nege moral opravljati tudi delo v UKC Ljubljana. Treba je izboljšati tudi paliativno oskrbo; lani je namreč v UKC prišlo umret 270 bolnikov, ker so svojci doma v stiski, ko pride do najhujšega stanja. Povedal je tudi, da so dobili zagotovila, da bo bolnišnica Petra Držaja v Šiški pridobila nov stolpič, ki bo kirurški, s prenovo celotne bolnišnice, kjer je tudi oddelek za geriatrijo, pa bodo dobili drugi urgentni prostor v Ljubljani, s katerim bodo bistveno lahko razbremenili pritisk na urgenco.