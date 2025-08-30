  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši in zahtevni

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Nova opazovalnica z 12 posteljami, v katero bodo napoteni samo tisti, ki bodo na urgenci krajši čas, naj bi nekoliko pomagala, da pacienti ne bodo čakali na hodnikih. FOTO: Katja Kodba/STA
    Galerija
    Nova opazovalnica z 12 posteljami, v katero bodo napoteni samo tisti, ki bodo na urgenci krajši čas, naj bi nekoliko pomagala, da pacienti ne bodo čakali na hodnikih. FOTO: Katja Kodba/STA
    Andreja Žibret
    30. 8. 2025 | 06:00
    9:32
    A+A-

    »Bolečina, s katero smo bili soočeni v pismu, ni samo bolečina pacientov, ki se jim opravičujem, da morajo nekateri čakati na urgentno obravnavo. To je bolečina UKC Ljubljana, vseh nas in celotne družbe,« se je na pismo društva Srebrna nit, v katerem so opozorili na neznosne razmere na urgenci, dolgo čakanje in nehumane razmere za paciente in svojce v čakalnicah, včeraj odzval dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana.

    »Pritiski na urgentne obravnave na UKC Ljubljana so veliki, obravnavanih je 500 urgentnih primerov na dan, kar je edinstveno v Evropi. Charité v Berlinu, ki je trikrat večji kot UKC Ljubljana, ima 110.000 obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000 obravnav in ponosni smo na to, nikoli ne bomo nikomur zaprli vrat in nikogar odslovili. Tisti, ki nujno potrebuje pomoč, jo dobi v prvi sekundi, tisti, ki je ne potrebuje tako nujno, mora žal počakati.«

    Delo z omejenimi resursi

    »Dejstvo, da smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh, postaja nova normalnost, je nesprejemljivo. Kot tudi menjava plenic v prisotnosti drugih, siljenje na izločanje v plenico ali v nočno posodo sredi hodnika, izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij na hodniku …,« je društvo Srebrna nit zapisalo v pismu ministrici za zdravje, odgovornim na UKC Ljubljana in varuhu človekovih pravic.

    Tisti, ki nujno potrebuje pomoč, jo dobi v prvi sekundi, tisti, ki je ne potrebuje tako nujno, mora žal počakati.

    Marko Jug

    »Vsak dan se trudimo, da zelo omejene resurse, ki jih imamo, poskušamo čim bolje izkoristiti v dobro ljudi, da lahko 40-letnik z motnjo ritma srca prejme elektroporacijsko ablacijo motnje srčnega ritma in ne umre nenadne smrti, kot tudi starejši z uroinfektom sečil, ki ga ob enih zjutraj pripeljejo iz doma za starejše, prejme ustrezno oskrbo,« je poudaril generalni direktor.

    Dodal je še: »Slišali smo, da na urgenci ljudje brez vode in hrane umirajo v lastnih iztrebkih. To je veliko zavajanje, popolnoma neprimerno in ne odraža dejanskega stanja. Kljub temu, da verjamemo, da je želja po tem, da se stvari izboljšajo iskrena, ne razumemo, da se na tak način lahko na naslovi tistega, ki na koncu poskrbi za vse in na katerega se vsi vedno lahko zanesete.«

    »Čeprav je bilo pismo neprijetno, je po drugi strani omogočilo, da vas usmerimo na naše težave in izzive, ki jih imamo,« je povedal dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na interni kliniki UKC Ljubljana. Na internistični prvi pomoči IPP imajo približno 75 pacientov na dan, najhuje je ob ponedeljkih zvečer, torkih in petkih.

    »Pot bolnika je v vseh urgentnih centrih enaka. Tisti, ki pridejo sami ali jih pripeljejo reševalci, pa niso preveč bolni, gredo v triažo, kjer ugotovijo, kam bi spadali in jih tja napotijo. Določijo jim tudi, v katero skupino tveganja spadajo. Po manchesterskem sistemu triaže je ta dokaj zanesljiva. Če triažna sestra ni popolnoma gotova, pokliče nadzornega zdravnika in se skupaj odločita, kam spada pacient. Tisti, ki so v krizi že na terenu, ki pridejo z zdravnikom ali z zdravstveniki oziroma z ekipo nujne medicinske pomoči (NMP), gredo takoj v reanimacijski prostor ali ambulanto. Teh je veliko, približno 6000 ali 7000 na leto. Ob takih primerih pa morajo ostali čakati. Če je gneča in pride več takih bolnikov, se zadeve zelo upočasnijo, kar občutijo zlasti starejši, ki jih je med našimi pacienti največ,« razlaga dr. Možina. Dobra tretjina pacientov, ki pride na urgenco, ima več kot 80 let, dve tretjini pa več kot 65 let.

    Postelje zaseda 300 bolnikov, ki bi lahko odšli, pa ne morejo

    Tisti, za katere menijo, da bo obravnava kratka, lahko ležijo na vozičku ali sedijo v čalanici in ko dobijo izvid, gredo domov. Pacienti, za katere mislijo, da potrebujejo dodaten nadzor v času, ko na primer prejemajo zdravila, gredo v opazovalnico. Huje bolne, ki imajo na primer aritmije, akutni koronarni sindrom, sepso, septični šok itd., pa napotijo v 24-urno enoto, kjer jih začnejo zdraviti. Če se jim stanje izboljša, gredo lahko ali domov ali na oddelek, če pa se jim poslabša, pa gredo na intenzivni oddelek.

    Vzrok za gnečo na hodnikih je tudi približno 300 bolnikov, ki pridejo na urgenco, na interni kliniki jih je trenutno 23 oziroma 1400 na leto, ki bi lahko lahko šli na primer domov, v dom za starejše ali v druge ustanove, pa ne morejo in zasedajo postelje. Domov jih svojci ne želijo vzeti, v domovih za starejše ne dobijo prostora.

    Tam so tudi akutni bolniki, ki pridejo preko urgence, ki jih zdravijo v povprečju 7 do 9 dni, gre na primer za poslabšanje kronične bolezni ob okužbi ter hudo bolni, ki iščejo pomoč v UKC, ki je terciarna ustanova in jim lahko samo tukaj pomagajo. »Presoditi moraš, ali naj posteljo dobi nekdo, ki čaka na poseg, ki ga lahko dobi samo v UKC ali pa pacient, ki čaka že dva dni na urgenci, ima pljučnico in potrebuje malo kisika. Prav za to skupino manjka prostora. Posebna značilnost UKC Ljubljana je namreč ta, da je regionalna bolnišnica in hkrati terciarni center.

    Na urgenci UKC Ljubljana obravnavajo 500 urgentnih primerov na dan. FOTO: Voranc Vogel
    Na urgenci UKC Ljubljana obravnavajo 500 urgentnih primerov na dan. FOTO: Voranc Vogel

    Prostorsko stisko na urgenci UKC bodo reševali z novo opazovalnico z 12 posteljami, ki bo zelo pretočna, vanjo bodo napoteni samo tisti, ki bodo tam krajši čas, bodo na primer dobili transfuzijo, potrebovali nekajurno opazovanje, dobili zdravilo, nekoliko počakali in nato šli domov, ali pa bodo čakali na izvid ali na preiskavo. To bo pripomoglo, da pacienti ne bodo čakali na hodnikih.

    Odprli so tudi urgentne in nujne ambulante za določene skupine bolnikov, imajo jih diabetologi, nefrologi, gastroenterologi. Te bolnike na urgenco dobijo samo pri najhujših zapletih. Zaradi tega je v zadnjih letih število obravnav na urgenci ostalo približno enako, čeprav nekoliko narašča. Prihajajo pa čedalje težji bolniki. »Dodatne možnosti bi bile še v sodelovanju z drugimi bolnišnicami, pri čemer bi se dogovorili za recipročnost, da bi UKC sprejel pacienta od drugod, ki potrebuje transplantacijo, druga bolnišnica pa bi prevzela pacienta iz UKC, ki potrebuje nekoliko kisika in antibiotik. Velikih rezerv pa ni nikjer. Medicinskih sester ni. Kar lahko naredimo, je še to, da bi enakomerno obremenili naše sodelavce, kar bi bilo lažje za vse,« pravi dr. Hugon Možina.

    V internistični prvi pomoči zelo primanjkuje kadra. Še preden so se začeli množični odhodi medicinskih sester, jih je bilo premalo: »Samo od januarja prejšnjega leta do danes smo imeli 30 odhodov in samo 11 prihodov,« je povedal Adnan Selimović, strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na internistični prvi pomoči.

    Elektronski nadzor nad posteljami in razporejanjem kadra

    Dr. Gregor Norčič, strokovni direktor UKC Ljubljana, je povedal, da so v zadnjih mesecih izboljšali proces sodelovanja s splošno nujno medicinsko pomočjo Zdravstvenega doma Ljubljana na urgenci. Začeli so projekt tako imenovanega elektronskega obvladovanja bolniških postelj, nadzora, s katerim želijo doseči, da bi bile vse posteljne kapacitete v hiši elektronsko zavedene in bi vsi bolniki na urgenci imeli vpogled v proste posteljne kapacitete. Na IPP pa so začeli izvajati tudi elektronsko razporejanje kadra, ki bi ga želeli vpeljati v vsem UKC Ljubljana, z namenom, da bi lahko hitreje preusmerjali kader, kjer bi bilo treba.

    Dr. Marko Jug je še napovedal, da bodo po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v Ljubljani in okolici pozvali, naj jim pomagajo, in da bo kader zdravstvene nege moral opravljati tudi delo v UKC Ljubljana. Treba je izboljšati tudi paliativno oskrbo; lani je namreč v UKC prišlo umret 270 bolnikov, ker so svojci doma v stiski, ko pride do najhujšega stanja. Povedal je tudi, da so dobili zagotovila, da bo bolnišnica Petra Držaja v Šiški pridobila nov stolpič, ki bo kirurški, s prenovo celotne bolnišnice, kjer je tudi oddelek za geriatrijo, pa bodo dobili drugi urgentni prostor v Ljubljani, s katerim bodo bistveno lahko razbremenili pritisk na urgenco.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Delo v zdravstvu pri zasebnikih

    Zakon za ves vodstveni kader nalaga, da soglasja avtomatsko prenehajo veljati

    Dodatno delo zaposlenih v javnih zavodih novela zakona dovoljuje samo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu.
    Andreja Žibret 22. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predlog zakona o zdravstveni negi

    V Sloveniji manjka do 3000 medicinskih sester: ali bo novi zakon zadržal kader

    Zakon o zdravstveni negi in babištvu vpeljuje pomočnika direktorja javnega zdravstvenega zavoda za področje zdravstvene nege in babištva.
    Andreja Žibret 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Družinska medicina

    Družinskih zdravnikov še vedno premalo. Kje je največ neopredeljenih pacientov?

    Na začetku meseca je bilo v Sloveniji 143.959 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
    Andreja Žibret 31. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zobozdravstvo za starejše

    Katastrofalne razmere na področju zobozdravstva starejših

    Po podatkih NIJZ ima do 65 odstotkov starejših v domovih za ostarele neozdravljive oblike patologije v ustih, podobno je pri tistih, ki živijo doma.
    Andreja Žibret 2. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Center za geriatrično medicino

    Pomanjkanje kadra: Bolniki so »pridni«, če so v postelji čim manj

    Čeprav so tudi potrebe po geriatrični ambulanti velike, zaradi pomanjkanja zdravstvenega osebja ne dela.
    Andreja Žibret 2. 5. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Projekt oskrbe starejših

    Z zbirko znanja nad vrzeli geriatrične oskrbe

    Projekt naj bi zapolnil vrzeli v znanju z izobraževanjem zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki prihajajo v stik s starajočo se populacijo.
    Andreja Žibret 3. 4. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Celovita geriatrična ocena

    Diagnostika, ki izboljša življenje pri krhkih starejših

    Med vzroki, da celovite geriatrične ocene ne izvajajo v potrebnem obsegu, je tudi neustrezna usposobljenost izvajalcev in organizatorjev dela v zdravstvu.
    Andreja Žibret 8. 1. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Zapostavljena veja medicine

    Geriatrija je pri nas butična dejavnost

    V edinem centru za geriatrično medicino ni dovolj osebja in prostorov, da bi lahko poskrbeli za več pacientov.
    Andreja Žibret 8. 8. 2022 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pravice le na papirju

    V treh letih se bo upokojila skoraj desetina vseh zaposlenih

    Nujno je treba zagotoviti, da dosedanji oskrbovalski kader ostane, ter v sektor oskrbe pritegniti nove zaposlene.
    Andreja Žibret 30. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UKC Ljubljanaurgencanujna medicinska pomoč

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši in zahtevni

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

    Drevi bo Vlado Kreslin v Križankah gostil tudi irsko kantavtorico Mary Coughlan, s katero bosta zapela Dekle moje in še kaj ...
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 30. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

    Drevi bo Vlado Kreslin v Križankah gostil tudi irsko kantavtorico Mary Coughlan, s katero bosta zapela Dekle moje in še kaj ...
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 30. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo