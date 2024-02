Bolniki se zatekajo na črni trg, to je dvojno škodljivo

V nadaljevanju preberite:

Znanstveno je dokazano, da je konoplja vsestransko uporabna rastlina, ena najbolj hranilnih, kar je pomembno za ohranjanje planeta, saj ne potrebuje škropiv in raste zelo hitro. Iz nje se da izdelati plastiko, uporabna je v gradnji in izolaciji, iz nje delajo papir, oblačila in čevlje, za povrh pa še zdravi različne bolezni, je v razpravo Nova odkritja in priložnosti uporabe konoplje v medicini in industriji uvedel predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Ravno zdravilnost pa je največji kamen spotike, ne le pri nas, saj več organizacij odpravljanje omejitev za uporabo konoplje enači z razmahom rekreativne rabe. »Vse več bolnikov se obrača na nas za nasvete o uporabi konoplje, poročajo pa tudi o stiskah, ki jih doživljajo, ker se morajo obračati na črni trg. Mnogi uporabe ne omenijo zdravnikom, saj imajo ti večinoma zelo negativen odnos do konoplje,« je povedala Ana Žličar, predsednica društva onkoloških bolnikov.