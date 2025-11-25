Bolniki so doživljali socialno smrt, na kliniki odpor zdravnikov

Letos mineva 40 let, odkar sta tudi v slovenski prostor s prvimi primeri zarezali besedi aids in hiv, bolezen in virus takrat še tako neznana, da sta vzbujala velik strah in porajala predsodke. Od strahu do upanja so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poimenovali tudi današnjo slavnostno prireditev, na kateri so podelili priznanja zaslužnim v komisiji za aids, ustanovljeni leta 1985 na ministrstvu za zdravstvo. Danes v Sloveniji živi okoli tisoč ljudi z okužbo hiv.

Med prvoborci, ki so prejeli priznanja, sta upokojena epidemiologinja Dunja Piškur Kosmač, tudi prva predsednica slovenske komisije za aids, in Ludvik Vidmar, upokojeni specialist interne medicine in infektologije ter pionir obravnave hiv-pozitivnih oseb v Sloveniji. Kako se spominjata začetkov?

»Po odkritju bolezni je povsod nastala panika, pojavile so se stigmatizacija bolnikov, diskriminacija, homofobija, tudi nekaj primerov samomora je bilo,« je med drugim povedal Ludvik Vidmar.