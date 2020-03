Bolniške postelje bodo v telovadnici

Naročili bolniške postelje

Okrog njih ne sme biti panike

Ljubljana – Poleg starejših so v času epidemije koronavirusa ranljiva skupina v naši družbi ljudje z motnjo v duševnem razvoju. »V primeru okužbe z virusom so vse osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju izpostavljene veliki verjetnosti za smrtno nevarnost,« opozarja upokojeni specialni pedagog, velik borec za pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju.»Vsi se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do svojih uporabnikov,« pove, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dolfke Boštjančič Draga, ki je ena največjih slovenskih ustanov, v kateri skrbijo za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v razvoju ter dodatnimi vedenjskimi ali zdravstvenimi težavami. »Zaradi epidemije smo zaprli vse dnevne centre za otroke in mladostnike, vse varstveno-delovne centre in starše pozvali, naj uporabnike vzamejo domov,« je povedala direktorica. Od 486 uporabnikov jih je v dvanajstih delujočih enotah ostalo 230.»V vsaki enoti imamo za primer okužbe pripravljeno izolacijsko sobo. Imeli smo že nekaj sumov na okužbo, a so bili vsi testi do zdaj negativni. Včeraj smo izvedeli, da obstaja sum na okužbo tudi pri eni od zaposlenih, zato je v samoizolaciji,« razložijo razmere v centru Dolfke Boštjančič.Če bi se pojavilo več okuženih, jih bodo zdravili v telovadnici na sedežu centra v Dragi pri Igu, obolelim pa bodo pomagali njihova zdravnica in zaposleni, ki so ta čas še na čakanju doma. Direktorica centra je sama naročila dvajset bolniških postelj, saj ocenjuje, da njihovih uporabnikov v primeru bolezni nihče ne bo sprejel, zatika pa se pri zaščitni opremi. »Prosimo, če nam lahko kdo pomaga! Potrebujemo zaščitna očala in maske,« poziva Popovićeva.Klic na pomoč prihaja tudi iz CUDV v Črni na Koroškem. Sto uporabnikov je odšlo domov k staršem ali sorodnikom, 203 so v izolaciji v osrednji stavbi centra. »Od države nismo dobili nobene opreme. Zaščitne maske smo začeli šivati sami,« je sporočila direktorica. Za zdaj še nimajo potrjene okužbe, a morajo biti pripravljeni, če se ta pojavi. Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme so zaskrbljeni tudi v drugih podobnih zavodih po državi, saj se bojijo, da bodo tako ogrozili zdravje svojih najbližjih. Marijan Lačen opozarja, da je najboljši način za krepitev odpornosti in reševanje čustvenih stisk telesna aktivnost. Stanovalci črnjanskega centra, ki so se pred epidemijo sprehajali v večjih skupinah, po novem odhajajo iz centra v spremstvu spremljevalca le še po eden, največ dva. »Vse bolj smo omejeni,« pravi Dalja Pečovnik.»Za vse zaščitne ukrepe pri tej populaciji so odgovorni delavci, ki z njimi delajo, ali njihovi starši oziroma skrbniki, če so doma. V principu so zaščitni ukrepi enaki zanje kot za vse druge ljudi, izvajati pa jih je treba s še večjo odgovornostjo in restriktivnostjo,« razloži Lačen. Po njegovem mnenju je pomembno, da okrog njih ni panike, nestrpnosti in hitrega ukrepanja: »Dati jim je treba občutek varnosti, sprejetja in topline«.