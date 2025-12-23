Bolniški dan zaposlenim lahko vzame tudi 540 evrov nagrade, je to prav?

V proizvodnem podjetju so ob koncu leta poleg nagrade za poslovno uspešnost izplačali tudi posebno nagrado za prisotnost. Po merilih za dodelitev nagrad gre za diskriminatorno dejanje, so sporočili iz urada zagovornika načela enakosti.

Nižjo nagrado so odmerili vsem zaposlenim, ki so bili med letom odsotni zaradi bolezni. Nekateri so bili tako prikrajšani le zaradi osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, invalidnost ali starševstvo. Po zakonu o varstvu pred diskriminacijo je to diskriminacija, zato je takšno nagrajevanje prepovedano.

Zaposleni v podjetju je dogodek prijavil pri nagrajevanju delavcev ob koncu leta 2024. Vsem so izplačali nagrado za poslovno uspešnost v enakem znesku, dodatno pa so nekateri prejeli tako imenovano nagrado za prisotnost. Ta je bila odvisna od bolniških dni posameznega zaposlenega. Za vsak mesec, v katerem zaposleni ni koristil bolniške, je bil upravičen do 45 evrov nagrade. Tako je zaposlen skupno lahko prejel dodatnih 540 evrov.

V postopku so kljub temu ugotovili nepravilnosti, saj sklep vrhovnega sodišča iz leta 2024 zapoveduje, da kriteriji za izplačilo nagrad ne smejo temeljiti na bolniški odsotnosti zaposlenih. Podjetje naj bi nagrajevanje nameravalo spremeniti za leto 2025.

Kljub sodni praksi se diskriminacija nadaljuje

Na to vrsto diskriminacije urad zagovornika načela enakosti opozarja že od leta 2019, ko so izdali prvo določbo, v kateri so ugotovili diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, starševstvo, nosečnost in invalidnost, pri določitvi meril za izplačilo te nagrade. Podjetje, ki je kršilo prepoved diskriminacije, se je takrat na odločbo pritožilo, a je upravno sodišče v celoti pritrdilo zagovornikovi argumentaciji.

Kljub sodni praksi nekatera podjetja še vedno diskriminatorno določajo merila za izplačilo nagrade. Urad je do danes analiziral 20 takšnih primerov. Zagovornik na to temo prejema tudi prošnje za svetovanje in predloge za ugotavljanje nepravilnosti. Nekatera podjetja po opozorilih o diskriminatornih ravnanjih kršitve odpravijo in zaposlenim izplačajo nagrade v celoti; v tem primeru se postopek ugotavljanja diskriminacije ustavi.