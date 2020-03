Bolnišnica Brežice lani poslovala uspešno

V brežiški bolnišnici so lani zabeležili 542.000 evrov dobička.

»Ne dvomimo, da nam bo sanacija uspela,« pravi Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice. Foto Simona Fajfar

- Splošna bolnišnica Brežice, ki je ena od 15 bolnišnic v sanaciji, je minulo leto končala z več kot pol milijona evrov dobička. 1,7 milijona evrov nepokritih obveznosti iz leta 2017 so prepolovili, kljub temu, da so se stroški dela povečali in so lani za naložbe namenili 1,3 milijona evrov.»Ne dvomimo, da nam bo sanacija uspela,« pravi, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, ko pogleda rezultate sanacijskega programa. Izvedli so 14 od skupaj predvidenih 29 ukrepov in z njimi lani načrtovali nekaj več kot 130.000 evrov prihranka in dodatnega prihodka, dejansko pa so uspeli ustvariti za dobrih 360.000 evrov dodatnih prihodkov. Do konca sanacije oz. letos in prihodnje leto pa morajo skupaj ustvariti še nekaj več kot 30.000 evrov.Leta 2017 so zabeležili 205.000 evrov negativnega izida, leta 2018 pa 160.000 evrov dobička, lani pa 542.000 evrov dobička. »Če odštejemo lansko pomoč države zaradi nelikvidnosti, ki se vleče že od izgradnje urgentnega centra leta 2014 dalje, v višini 320.000 evrov, bi bil rezultat bolnišnice še vedno pozitiven in bi znašal 222.000 evrov,« pravi Hribarjeva.Za lanski pozitiven rezultat je bilo pomembnih več dejavnikov, najpomembnejša pa so bili višji prihodki iz programa osnovnega zdravstvenega zavarovanja in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. »Realizirali smo za 473.000 evrov več prihodkov kot je bilo dogovorjeno s pogodbo,« pravi Anica Hribar. Za dobrih 100.000 evrov so povečali prihodek iz tržne dejavnosti, zagotovili pa so tudi racionalnejšo rabo materialnih sredstev in znižali število viškov ur.V Splošni bolnišnici Brežice, kjer je 367 zaposlenih – od tega 57 zdravnikov – in skrbijo za okoli 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, so lani investirali za 1,3 milijona evrov. Nova CT naprava je skupaj z pripravo prostora stala 960.000 evrov, za nakup vseh novih laboratorijskih naprav so namenili 200.000 evrov, prav tako pa so kupili ultrazvok za anesteziologijo.Letos nameravajo za naložbe nameniti 700.000 evrov lastnih sredstev za nadaljevanje prenove stare operacijske dvorane in nakup nekaj novih naprav. Država pa bo pokrila stroške prenove bolnišnične lekarne, ki že poteka in bo stala okoli 850.000 evrov, nakup novega rentgenskega aparata v višini 280.000 evrov in za dokončanje prostorov za novo centralno-intenzivno terapijo v višini 1,6 milijona evrov.