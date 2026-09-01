Bolnišnice pričakujejo ustreznejše financiranje

Vodstva javnih bolnišnic, ki so imele v prvi polovici leta primanjkljaj – minister za zdravje Tadej Ostrc je konec julija predstavil, da je ta v prvih petih mesecih znašal 21.695.965 evrov – so morale do včeraj ministrstvu posredovati akcijske načrte sanacijskih ukrepov. S primanjkljajem je poslovalo 11 bolnišnic, oba univerzitetna klinična centra in URI Soča.

V bolnišnicah ocenjujejo, da notranji ukrepi ne bodo dovolj, pričakujejo sistemske ukrepe in ustreznejše financiranje. Tudi v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opozarjajo, da težave javnih zdravstvenih zavodov niso posledica poslovanja posameznih zavodov, ampak večletnega neskladja med dejanskimi stroški izvajanja zdravstvene dejavnosti in sredstvi, ki so vključena v cene zdravstvenih storitev ter druge modele financiranja. Minister Ostrc je povedal, da je bilo treba dati signal, da je v bolnišnicah potrebno začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire ter povečati produkcijo, ker tako dobijo tudi več sredstev iz ZZZS. Ocenil je, da so bolnišnice s sanacijskimi načrti na dobri poti.