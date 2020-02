Bolnišnice v tožbe za interventna sredstva

Ljubljana – Vlada je na današnji dopisni seji zavrnila pritožbe Splošne bolnišnice Trbovlje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Splošne bolnišnice Celje zoper odločbe Urada RS za nadzor proračuna. Ta je bolnišnicam novembra 2019 naložil vračilo skupno 1,8 milijona evrov interventnih sredstev, ki naj bi jih bile porabile nenamensko. V bolnišnicah napovedujejo tožbe, s spornim interventnim zakonom pa se bodo ukvarjali tudi poslanci.Zapletlo se je zaradi razlage 7. člena interventnega zakona, ki sta jo leto in pol po uveljavitvi zakona sprejeli ministrstvi za zdravje in finance. Po njuni razlagi bi bolnišnice lahko sredstva porabile le za obveznosti, ki so zapadle v plačilo 30. novembra 2017, ko so bolnišnice dobile sredstva, čeprav v zakonu rok ni bil določen. Bolnišnice, ki so denar porabile za obveznosti, ki so zapadle po tem datumu, morajo denar vrniti.Služba vlade za zakonodajo je pritrdila ministrstvoma, zato včerajšnja odločitev vlade ni veliko presenečenje, meni direktor SB Slovenj Gradec: »To je bilo pričakovati, nisem pa verjel, da so tako neumni.« Po sklepu sveta zavoda bo slovenjgraška bolnišnica uporabila vsa pravna sredstva, da bodo 595.251 evrov dobili nazaj. Tak sklep ima tudi celjska bolnišnica, ki mora vrniti največ, 924.087 evrov. Čeprav odločbe vlade vse bolnišnice še niso prejele, pa so že prejele račune za vračilo denarja z novembrskim datumom.O vsem tem bodo morda razpravljali še poslanci. Na pobudoso poslanci SMC danes vložili zahtevo za avtentično razlago 7. člena zakona, jutri naj bi vložili še zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo.