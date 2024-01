Bolnišnice: Za paciente je kljub stavki poskrbljeno

»Direktorji bolnišnic so me relativno pomirili, saj so mi povedali, da je za paciente kljub stavki dobro poskrbljeno, da so obravnavani na strokovni in varni ravni,« je včeraj dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Zdravnike in njihov sindikat Fides pa je pozvala, naj ne umikajo soglasij za nadurno delo, saj bi to ogrozilo dostopnost pacientov do zdravstvenega varstva.

Ministrica se je v zvezi s potekom dela v času stavke včeraj sestala z generalnima direktorjema obeh univerzitetnih kliničnih centrov, direktorji splošnih bolnišnic ter direktorjema zdravstvenih domov v Ljubljani in Mariboru. V zdravstvenih ustanovah je bilo zaradi stavke po njenih besedah večinoma odpovedanih med pet in deset odstotkov terminov za paciente. V primeru ene bolnišnice pa celo 30 odstotkov. Zavodi sicer paciente o odpovedih in prenaročanju dnevno obveščajo. Prevolnik Ruplova je glede večkrat ponovljenih zahtev Fidesa, da naj sede za pogajalsko mizo, dejala, da gre pri tem za odločitev vlade, in ta je že imenovala kompetentno pogajalsko skupino. Sama tega, da bi se vanjo vključila, tudi ne bo predlagala.

Resnih motenj dela še ni

Dragan Kovačić, direktor Splošne bolnišnice Celje, je podrobneje pojasnil, da kljub prenaročanju v bolnišnicah še nimajo resnih motenj dela. »Smo se pa na sestanku seznanili z različnimi scenariji v smeri odvzemanja soglasij zdravnikov za povečane obremenitve, zaradi česar smo zaskrbljeni. Predvsem v manjših bolnišnicah bi to povzročilo velike težave. V primeru ene bolnišnice je celo 90 odstotkov zdravnikov napovedalo umik soglasij za nadurno delo, v primeru celjske bolnišnice pa, denimo, 50 odstotkov,« je navedel.

»Če bi se zgodil množičen umik soglasij zdravnikov za nadurno delo, bi bile močno prizadete specialistične ambulante,« meni Dragan Kovačić, direktor Splošne bolnišnice Celje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če bi se zgodil množičen umik soglasij zdravnikov za nadurno delo, bi bile po njegovem močno prizadete tudi specialistične ambulante. Zakon določa, da obravnavajo paciente v skladu z urgenco njihovega stanja. Urgentni oddelki ne stavkajo nikjer po Sloveniji. Zdravnike bodo tako najprej razporejali tja, za njimi pridejo oddelki bolnišnic in nato specialistične ambulante. »Najslabši scenarij bi bil, da bi na manjših oddelkih zmanjkovali ljudje, zato bi stroke morali združevati in bi tako, denimo, imeli samo internistični oddelek, ne pa več ločene hematologije in gastroenterologije. To pomeni nižanje standardov in želimo si, da se to ne bi zgodilo,« je poudaril. Direktorji bolnišnic se zavzemajo za hiter tempo pogajanj, da bi ta privedla do čimprejšnjega rezultata. Po njegovem bi pogajanja morala voditi ministrica. Kot je še povedal, zdravniki za zdaj večinoma podpirajo stavko.

»Nobena sprememba ne sme ogrožati neprekinjenega zdravstvenega varstva. To ne bi bilo sprejemljivo. Že zdaj imamo okrepljene ekipe na urgenci. Tam se stavka ne sme zgoditi, to je rdeča linija za vse nas in ne znam si predstavljati, da bi kateri zdravnik ogrozil to področje medicine,« je podčrtal. Dodal pa je, da se je obisk urgenc v zadnjih dneh izrazito povečal, vendar bolj na račun respiratornih okužb in poškodb pri padcih.

Zaplet z urnikom pogajanj

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se včeraj ni udeležil pogajanj z vlado za plačni steber za zdravstveno varstvo in socialno varstvo, saj se je časovno to prekrivalo s stavkovnimi pogajanji, na katera so sami povabili vladne predstavnike. To, da se vladna pogajalska skupina potem ni udeležila »njihovih« pogajanj, so v Fidesu razumeli kot umik iz pogajanj. V zdravniškem sindikatu so pojasnili, da so zanje stavkovna pogajanja prednostna, obenem pa menijo, da bi lahko stavkovna in stebrna pogajanja potekala sočasno, saj jih v imenu vlade vodita dve pogajalski skupini.

Člani stavkovnega odbora Fidesa so se včeraj prek glavnega stavkovnega odbora prav tako seznanili s potekom zdravniške stavke po Sloveniji. Ta e odvija že od prejšnjega ponedeljka, med glavnimi zahtevami pa so ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti in odprava plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. V sindikatu vztrajajo, da zdravnikom med stavko ni treba izdajati bolniških listov. Predsednik Fidesa Damjan Polh je poudaril, da bi morali zdravnike administrativno razbremeniti, o tem pa so že večkrat obvestili tudi ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Minister Props oster do zdravnikov

Minister za javno upravo Franc Props, ki je v imenu vlade včeraj sodeloval na pogajanjih za plačni steber za zdravstveno in socialno varstvo, je Fidesu javno odvrnil, da želijo nadaljevati pogajanja, na katera jih bodo predvidoma vnovič povabili v ponedeljek.

Minister za javno upravo Franc Props, ki vodi pogajanja z zdravniškim sindikatom, je glede na pričakovanja, da bodo zdravniki zaostrili stavko, izrazil obžalovanje, da je prebivalstvo njihov živi ščit - predvsem ko gre za ranljive skupine. FOTO: Blaž Samec/Delo

Props je razložil, da so z včerajšnjim sestankom s predstavniki stebra za zdravstveno in socialno varstvo načrtno pohiteli, da bi jasno pokazali, da so stvari, ki jih želi Fides ločeno urejevati, del skupnega sistema in se je treba v teh okvirih tudi dogovarjati. Izpostavil je, da ni sprejemljivo, da si Fides kot ena izmed skupin javnega sektorja zaradi svoje moči lahko izbori ugodnosti. Po njegovih besedah so tisti zaposleni, ki zasedajo najnižja plačna mesta, razumevajoči do potreb oškodovancev v lanskih poplavah, medtem ko tisti, ki so na bolje plačanih delovnih mestih, ne želijo dati svojega prispevka k družbi. Props je glede na pričakovanja, da bodo zdravniki zaostrili stavko, izrazil obžalovanje, da je prebivalstvo njihov živi ščit - predvsem ko gre za ranljive skupine.

So se pa pogajanj s Propsovo pogajalsko skupino udeležili predstavniki drugih sindikatov zdravstva in socialnega varstva. Kot je povedala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, jo veseli, da so se pogajanja znova začela in upa na njihov uspešen zaključek še v prvi polovici letošnjega leta. Obenem je obžalovala, da se pogajanj kolegi iz Fidesa niso udeležili. Glede tega, kako občutijo zdravniško stavko, pa je komentirala, da se to med drugim pozna pri reakciji pacientov, ki različno sprejemajo to, da stavka že toliko časa poteka.