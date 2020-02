Bomba je otroku ekplodirala v rokah

Razstavljala sta paradajzarici

Novo mesto – Novomeški policisti so danes razkrili okoliščine nedavnega dogodka v romskem naselju Žabjak, ko je dvema prebivalcema v rokah eksplodirala bomba italijanske izdelave iz druge svetovne vojne. Takrat je bil lažje poškovan 54-letnik, njegov 15 letni sin pa je hudo telesno poškovan in ostaja na zdravljenju v bolnišnici.Vodja sektorja krimininalistične policijeje pojasnil, da so bili policisti 14. februarja nekaj pred 13. uro obveščeni o eksploziji v naselju Brezje (Žabjak). Na kraj so bili napoteni policisti, ki so območje zavarovali in zbrali prva obvestila.Še pred prihodom policistov so stanovalci naselja dve poškodovani osebi pripeljali na novomeško policijsko postajo, od tam pa so ju policisti pospremili do urgentnega centra novomeške bolnišnice, kjer je bila poškodovanima nudena pomoč. Ogled in preiskavo eksplozije je prevzela komisija sektorja kriminalistične policije, pri ogledu pa sta sodelovala bombna tehnika oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije. Ogleda se je udeležila tudi dežurna državna tožilka.Na podlagi zbranih obvestil in izsledkov ogleda kraja eksplozije je bilo ugotovljeno, da sta moška stara 53 in 15 let v doslej še neugotovljenem času pridobila ročni bombi italijanske proizvodnje (paradajzarica) iz obdobja druge svetovne vojne in ju začela razstavljati.Ugotovljeno je, da sta moška razstavljala vsak po eno ročno bombo. »Glede na najdene in zavarovane sledi sklepamo, da je 53-letni moški bombo razstavil, medtem ko je bomba v rokah njegovega sina eksplodirala,« je povedal Božičnik. Starejši moški je pri eksploziji dobil več površinskih ran po trebuhu, 15-letnik pa je utrpel hude telesne poškodbe. Na desni roki so mu zaradi hudih poškodb v bolnišnici amputirali štiri prste in na levi roki palec, ima opekline rok, stegen, glave in dihal ter poškodovani obe očesi. Opravljen je bil ogled ožje in širše okolice, vendar med preiskavo terena drugih nevarnih predmetov policisti niso našli. Bombna tehnika specialne enote sta eksplozivni del najdene razstavljene in neeksplodirane bombe uničila na kraju.Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ukrepi v predkazenskem postopku. Obravnavajo tudi okoliščine kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva in kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti saj sta z eksplozijo povzročila nevarnost za življenje ljudi.Policisti so ob tej priložnosti opozorili, da je na celotnem ozemlju Slovenije še veliko ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa prve in druge svetovne vojne. Pogosto gre za različne ročne bombe, protipehotne in protioklepne mine, letalske bombe in strelivo. Na območju novomeške policijske uprave so občani lani policiste v 32 primerih obvestili o najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev. Zavarovanih in uničenih je bilo trinajst min, enajst granat, šest bomb, dve letalski bombi in 19 nabojev. Večino neeksplodiranih ubojnih sredstev občani in gradbeni delavci sicer odkrijejo pri izvajanju zemeljskih del.