Bomo v domači parlament volili tako kot v evropskega?

Spremembi volilni zakonodaje, ki sta še na mizi političnih strank. GRAFIKA: Delo

Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije, se zavzema za ukinitev volilnih okrajev in zvedbo prednostnega glasu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Direktor državne volilne komisije Dušan Vučko: Za povrnitev kančka kredibilnosti

Na mizi imamo še vedno dve možnosti: prerisovanje meja volilnih okrajev ter ukinitev okrajev z uvedbo prednostnega glasu. H kateri se nagibate?

Če želimo dati volivcem bolj odločujoči vpliv na to, kateri kandidat posamezne politične stranke bo sedel v državnem zboru, potem je treba sprejeti predlagane spremembe zakona o volitvah v državni zbor, kar pomeni, da se okraji ukinejo, hkrati pa se uvede relativni prednostni glas, ki ga volivci že poznajo na volitvah v evropski parlament.



Bi njegova uvedba lahko vplivala na povišanje volilne udeležbe?

Politika ima zdaj izjemno priložnost, da si povrne vsaj kanček kredibilnosti. Nesporno je, da imajo v proporcionalnem sistemu – z neobveznim ali obveznim prednostnim glasom – volivci bolj odločujoč vpliv. In če bo politika končno znala storiti nekaj, kar je dobro za volivce, potem je odločitev preprosta.

Če pa bodo politika oziroma politične stranke gledale le na svoje koristi, potem se je tresla gora in rodila miš. V tem primeru bodo politiki jasno povedali, da jim ni mar za volivce, ampak le, v katerem volilnem sistemu bodo sami bolje preživeli. Zato ne zdržijo nobene argumentacije, da morajo imeti stranke vpliv, saj imajo stranke vedno vpliv, s tem ko določijo kandidate na listi v posamezni volilni enoti. Bo pa ob morebitnih spremembah pri nekaterih strankah in poslancih seveda več negotovosti zaradi izvolitve.



Uvedba prednostnega glasu bi stranke verjetno prisilila k drugačnemu oblikovanju list?

Vsaka stranka si želi zmage na volitvah, kar je povsem legitimno, in če želi zmagati, bo morala imeti kredibilne kandidate. Na nek način jih bo sistem silil, da na listo dajo kredibilne in zanesljive kandidate, saj ne morejo z gotovostjo vedeti, kdo bo dejansko izvoljen. Po zdajšnjem sistemu natančno vedo, kdo bo kje izvoljen, zato na takšen način tudi razporedijo prvorazredne in drugorazredne kandidate.

Ljubljana – »Stališča so seveda različna, a smo blizu rešitve in verjamem, da je toliko volje in modrosti, da odločbo ustavnega sodišča uresničimo tako, da na naslednje volitve ne bi padla senca dvoma v njihovo legitimnost,« je razmišljal predsednik vlade, na dan, ko je ministrstvo za javno upravo v državni zbor poslalo osnutek predloga zakona o volitvah v državni zbor.V LMŠ, SMC, SAB, NSi in Levici spremembam prikimavajo, a volivcem vseeno ne želijo predati povsem odločujočega glasu. Ministrstvo za javno upravo, ki je skrbnik volilne zakonodaje, je v osnutku predvidelo še nekoliko nižji volilni prag za izvolitev posameznega kandidata kot pri evropskih volitvah, saj bi se število prednostnih glasov upoštevalo, če bi njihovo število preseglo 4,5 odstotka vseh glasov, oddanih za listo. »Če pogledamo številke z zadnjih volitev, bi bili učinek praktično enak obveznemu prednostnemu glasu. Mislim, da skoraj ne bi bilo posameznika, ki ne bi bil izvoljen s prednostnimi glasovi,« je plastično ponazoril, vodja poslanske skupine Levice, kjer si podobno kot tudi še v SAB in SMC obetajo razpravo o ustrezni višini praga. V SAB tako izpostavljajo nujnost primernega ravnovesja med voljo volivcev in avtonomijo političnih strank pri sestavi liste.Skupina pravnikov –in–, ki je na pobudo predsednika republike Boruta Pahorja pripravila možna izhodišča za spreminjanje volilnega sistema, je strankam sicer priporočila uvedbo obveznega prednostnega glasu, ki bi ustrezal ustavni zapovedi 80. člena naše ustave, da naj imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom, a so ga stranke umaknile z mize. Iz igre in posledično s predloga zakona o volitvah v državni zbor pa je izpadlo tudi načelo domicilnosti, po katerem mora imeti kandidat stalno prebivališče v volilni enoti, kjer kandidira.Za spremembo državnozborskih volitev po načelu evropskih volitev bi bila potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. A ob trenutni naklonjenosti 48 poslancev je pričakovati tudi nadaljevanje razprave o spreminjanju volilnih okrajev, ki po razsodbi ustavnega sodišča ne ustrezajo več merilom iz zakona o volitvah, saj se razlika med najmanjšimi in največjimi volilnimi okraji vse bolj povečuje. Zaradi težavnosti preoblikovanja, pri tem bi morali upoštevati številne dejavnike, na primer povezanost krajev, komunikacije, šolske in druge okoliše, kulturne, zgodovinske in druge elemente, bodo stranke ta zakonodajni predlog na mizo dobile šele po poslanskih počitnicah. Sprememba območij volilnih okrajev, ki jo podpirajo predvsem v SD in Desusu, bi sicer zahtevala navadno poslansko večino, a ne bi pripomogla k nič večjemu vplivu volivca na izbiro poslanca.