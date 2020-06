Bon bo deljiv, izplačilo v denarju ne bo možno

Preberite še: Bone naj bi bilo mogoče unovčiti od 19. junija

Vlada je na dopisni seji razpravljala o načinu koriščenja bona za turizem . Določili so, da bo bon unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.Bone bodo prejeli vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov.Upravičenec bo bon koristil tako, da ob prijavi na dan prihoda obvestil ponudnika, da želi za opravljeno storitev unovčiti bon. Ponudnik storitve nato v informacijski sistem FURS vnese podatke o upravičencu, na podlagi katerih FURS v informacijskem sistemu označi unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve izplača ponudniku storitev.Bon bo tako deljiv in ga boste lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo bona v denarju ne bo možno.Boni, za katere bo država dala skupaj 345 milijonov evrov, bodo veljali do konca leta in bodo prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.Podrobneje bodo uredbo predstavili jutri ob 14.30 v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.