Borec za cesto je v službi pri borcih

Cesta prinaša politični kapital

FOTO: Leon Vidic

Za naložbo prelomni trenutek

Ravne na Koroškem – Aljaž Verhovnik, 28-letni prvoborec za tretjo razvojno os, je po izboru poslušalcev Koroškega radia postal Koroška osebnost leta 2018. Ta naziv si je prislužil zaradi gorečnosti pri zagovarjanju koroške hitre ceste. Je eden od pet tisočih ekonomskih migrantov, ki se s Koroške vsakodnevno vozijo na delo v osrednjo Slovenijo ali čez mejo v sosednjo Avstrijo.Verhovnik, po izobrazbi diplomirani pravnik, je že tretje leto približno štirikrat na teden na poti med Ravnami na Koroškem in Ljubljano, enkrat v tednu pa dela od doma, da lahko združi obveznosti, ki jih ima kot podžupan ravenske občine. Njegova služba je precej nenavadna. Je generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. »V Zvezo borcev sem se včlanil, ko sem bil star šestnajst let. Že kot osnovnošolec, ne samo kasneje kot dijak ravenske gimnazije, sem velikokrat recitiral na partizanskih proslavah, kjer sem spoznal vrednote in pomen NOB za slovenski narod,« pravi Verhovnik, mladenič z globokim glasom.Aljažev delodajalec je naklonjen njegovim prizadevanjem za gradnjo tretje razvojne osi. Če ne bi bilo tako, bi se težko udeleževal sestankov pri ministrih, predsednikih strank in upravah gospodarskih družb, kljub temu, da za te obveznosti porabi tudi večino letnega dopusta. Sprva so nanj in na njegovo iniciativo sogovorniki gledali kot na kakšen nebodigatreba. A hitro je postalo jasno, da imajo opraviti s kredibilnim, kulturnim, inteligentnim in neomajnim človekom.Zgodba o cesti je postala sestavni del njegovega življenja. »S to temo se ukvarjam vsak dan. O cesti govorim tudi, kadar kolesarim ali smučam. Če je ne bi tako ponotranjil, najbrž ne bi več vztrajal.« Borba za cesto Aljažu prinaša izjemen političen kapital, za katerega se številni sprašujejo, kdaj, kje in na kakšen način ga bo unovčil. Aljaž odgovarja: »Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. Niti je ne želim načrtovati. S službo, ki jo imam, sem zelo zadovoljen. Opravljam jo s ponosom. V tej organizaciji je združenih več kot 40 tisoč ljudi.«Preobrat, ki sta ga Družba za avtoceste (Dars) in ministrstvo za infrastrukturo v zadnjih dneh pokazala v odnosu do projekta tretje razvojne osi, je med člane Mladinske iniciative za tretjo razvojno os vrnil kanček optimizma. »Veseli bomo, ko bomo za cesto zasadili prvo lopato, zadovoljni pa takrat, ko sem bomo po njej lahko tudi zapeljali,« pove Verhovnik.V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os, ki jo vodi od njene ustanovitve, so kljub temu žalostni, da je potrebno toliko energije, prigovarjanj, celo groženj s protesti, da se kaj premakne. S svojimi spontanimi, izvirnimi in domiselnimi aktivnostmi v podporo projektu bodo nadaljevali, saj od namer, da država z gradnjo prometnice začne letos, tako kot je obljubila poleti 2017, ne nameravajo odstopiti.