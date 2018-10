Boris Koprivnikar dal odpoved

»Načrtovana medijsko-politična gonja, ki se zadnje dni izvaja proti meni, je dosegla svoj namen, žal,« je na facebooku sporočil nekdanji minister za javno upravoin navedel, da je pravkar predsedniku uprave BTCpredal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kot je zapisal, enostavno ne more sprejeti, da se odlično sodelovanje, ki se ga je veselil, sprevrača v boj z mlini na veter, v boj z nasprotniki, ki jih niti ne pozna, niti ne razume njihovega motiva, a ve, da želijo škodovati tako njemu, kot njegovemu delodajalcu.Nekdanji minister se je pod plazom kritik znašel prejšnji teden, ko so mediji poročali, da je na svoji prejšnji funkciji tej družbi morda zagotovil brezplačne licence za omrežje 5G. Koprivnikar je v nedeljo izstopil iz SMC , saj je prepričan, da njegovo članstvo škoduje družbi BTC, kjer se je zaposlil kot izvršni direktor za poslovno transformacijo.V BTC so potrdili, da je Koprivnikar odpoved. BTC pa je obvestil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), da dodeljenih začasnih, nekomercialnih, testnih frekvenc niso uporabljali in jih tudi ne bodo ter da jih družba vrača.»Nikdar prej nisem bil v politiki in prav gotovo se v tako ne bom vračal, ampak 4 leta sem z odlično ekipo trdo delal na razvoju področij, ki so mi bila zaupana, na sodelovanju in promociji slovenskega znanja. Povabila v BTC sem bil iskreno, vesel, trdno prepričan, da z nobenim mojim dosedanjim ravnanjem nisem dal niti najmanjšega povoda za dvom v poštenje in zakonitost delovanja. Odpovedal sem se nadomestilu za bivše politike, iskanju službe v državni upravi ali z državo kakor koli povezanim podjetjem, da ja ne bi bilo dvoma,« je zapisal Koprivnikar in za tem izpostavil, da je očitno žrtev lastne naivnosti in ga ob vsem tem, kar se dogaja, danes sram, da je Slovenec ...Koprivnikar očitke o domnevni korupciji vseskozi zavračaV svojem zapisu Koprivnikar še detajlno pojasnjuje časovnico podeljevanja frekvenc in način podeljevanja testnih frekvenc, ki so jih poleg BTC prejeli še na AMZS, v Elektru Gorenjska in na Internet Institutu. Zanikal je tudi, da bi si teren pripravil s spremembo zakona tako, da se frekvence podeljujejo brezplačno, testno obdobje pa se je s treh mesecev podaljšalo na tri leta.Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) je zaradi očitkov o zlorabi položaja pri podeljevanju frekvenc za testiranje 5G tehnologije včeraj sicer napovedal, da bodo izvedli izredno zunanjo revizijo postopka dodelitve frekvenc. Podeljevanje frekvenc za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC pa bo v sredo na obravnavala na nujni seji obravnavala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ.