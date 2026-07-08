Boris Mijič: Do konca leta bom poplačal vse dolgove

Po tem, ko je predsednik Resnice Zoran Stevanović včeraj poplačal tri delavce podjetja Progros, katerega lastnik in nekdanji direktor je poslanec Boris Mijič, je slednji danes stopil pred medije.

Mijič se je v izjavi opravičil Sloveniji in predvsem oškodovanim delavcem in njihovim družinam.

»Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Zaradi nastale situacije prestajam težke čase, prevzemam vso odgovornost za nastalo situacijo. Veste, da ne skrivam popolnoma ničesar, saj sem že 5. maja na Komisiji za preprečevanje korupcije uradno prijavil vse svoje premoženje. Prilagam tudi kopijo, ki to dokazuje. Priznam, znašel sem se v hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Vem, da je to moj problem in da tega bremena nikoli ne bi smeli nositi delavci. Medijem se zahvaljujem, da ste na to opozarjali, moji zgodbi, saj sem s pomočjo vas zadnji mesec spretno začel aktivirati dolžnike.

V Resnico sem prišel zato, da bi s svojo izkušnjo pomagak pri pripravi sprememb gradbene zakonodaje, ker verjamem, da se takšne zgodbe z ustreznimi spremembami gradbenega zakona ne smejo več ponoviti. Ker vem, kako je, ko ostaneš sam v stiski, želim storiti vse, da tega ne bi smel doživeti nihče več v Republiki Sloveniji. Obljubljam, da bom do konca leta 2026 poravnal vse dolgove do zadnjega centa. Prosil bi za potrpljenje, saj je del poti do poplačila odvisen tudi od postopkov izterjave. Naredil bom vse, da bom obljubo izpolnil.«

Mijič v izjavi ni odgovoril na vprašanje, ali bo zaradi tega odstopil kot poslanec Resnice, saj na nadaljnja vprašanja novinarjev ni odgovarjal.

Stevanović je včeraj dejal, da so sami to zadevo zdaj zaključili in še enkrat več dokazali, da vse, kar rečejo, drži. »Trije delavci Progrosa, ki so ostali brez plač, so dobili nakazane vse zaostale plače,« je zatrdil Stevanović. Eden je dobil 6000 evrov, dva pa po 3000 evrov. Podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviću in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta, kot je bilo tudi dogovorjeno na organih stranke Resnica.

Stevanovič verjame v pet poslanskih mandatov Resnice

Na novinarsko vprašanje, ali meni, da s poplačilom dolgov Mijič ni več politično odgovoren za svoja dejanja, je Stevanović ponovil, da verjame v pet poslanskih mandatov stranke Resnica. Odgovornost poslanca Mijiča bodo, kot je poudaril, ugotavljali ustrezni organi. »Če bo odločitev ugodna zanj, bo ostal, če ne bo poplačal dolgov do konca leta in če bo pravnomočno spoznan za krivega v katerikoli zadevi, bo moral iti,« je poudaril.

Stevanović je ponovil, da so pritiski določenih strank »na te uboge delavce Progrosa, ki niso prejeli plačila za svoje delo«, ogromni. »To kaže na to, da določenim strankam in njihovim strankarskim izpostavam sploh niso v interesu delavci, ampak želijo samo to, da Resnica ostane brez enega mandata,« je prepričan.

V Resnici po njegovih besedah ugotavljajo, da v gradbeni panogi obstaja velika plačilna nedisciplina in da veliko podjetij ne plačuje svojih delavcev, ker ne dobijo denarja od izvajalcev. Zato bodo, kot je napovedal, pripravili predlog novele zakona o gradbeništvu, ki bo predvideval načine plačevanja tudi podizvajalcev, da do takih kršitev ne bi več prihajalo.