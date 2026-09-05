Boris Popovič: Štafeto v Kopru prepuščam sinu, boril se bom za Izolo

Nekdanji koprski župan Boris Popovič je danes v Kopru uradno napovedal kandidaturo za izolskega župana. Izolske politične stranke in lokalne liste po neuradnih, a zanesljivih informacijah STA medtem pospešeno iščejo skupnega lokalnega protikandidata. Nasprotujejo namreč »vodenju občine iz sosednjega Kopra«, pravijo.

Po dolgoletnem vodenju koprske občine je Popovič danes napovedal vstop v boj za Izolo. Popovič danes nepreklicno odstopa z mesta koprskega mestnega svetnika in za župansko mesto v Kopru predaja štafeto sinu Niku. »Koper mirno prepuščam Niku. On zares odlično pozna utrip mesta in prinaša svežo energijo za velike korake naprej. Izola pa na drugi strani nujno potrebuje nov zagon, odločnost in drzne vizije za lepšo prihodnost,« je dejal.

Popovič je ob tem predstavil pet glavnih obljub za takojšen razvoj izolske občine. V programu izpostavlja predvsem hiter sprejem občinskega prostorskega načrta, razmah turizma in prenove plaž, močno gospodarstvo, posodobitev infrastrukture in ustvarjanje novih delovnih mest. »Moja prva naloga bo takojšen sprejem občinskega prostorskega načrta. Takoj zatem bomo zagnali turizem, podprli lokalne obrtnike, posodobili dotrajano infrastrukturo, spremenili parkirni režim, zgradili vsaj dve parkirni hiši in odprli nova delovna mesta,« je dejal.

Slovenski jadralec Vasilij Žbogar se bo pomeril s Popovićem v županski tekmi. FOTO:: Matej Družnik

Na vprašanje STA glede prepričevanja volivcev z minimalno plačo ob hkratnem nošenju prestižne ure znamke Rolex na roki, Popovič obljublja trdo delo za vse občane. »Močno želim in trdo bom delal za to, da bodo imeli prav njihovi otroci nekoč takšen rolex na roki,« napoveduje nekdanji koprski župan.

Izolani na drugi strani iščejo skupnega izzivalca. Več virov je za STA potrdilo, da potekajo intenzivni pogovori različnih izolskih list in strank o morebitnem skupnem kandidatu, ki bi se pomeril s Popovičem. Kot pojasnjujejo, namreč »ne želijo prepustiti upravljanja obmorskega mesta sosedom iz Kopra«.

Tečejo pogovori za proti kandidata

V pogovorih po informacijah STA sodelujejo lista Mef in Izolani, Županova lista nekdanjega župana Danila Markočiča, SD, lista Vasilija Žbogarja, Gibanje Svoboda in stranka Levica. Aktualni izolski župan Milan Bogatič je že pred časom dejal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Na volitvah pred štirimi leti je bil sicer Bogatič skupni kandidat Gibanja Svoboda, liste Izola prihodnosti in liste Mef in Izolani. Nekdanji župan Danilo Markočič je medtem napovedal, da bo Županova lista na zboru 10. septembra potrdila svojo listo in podprla enega od kandidatov. Kot je dejal za STA, mora biti župan domačin, na listi pa izključujejo možnost nastopa z lastnim županskim kandidatom.

Predstavniki liste Izolani pod vodstvom glasbenika Draga Misleja Mefa prav tako iščejo primerno osebo in vodijo pogovore z vsemi deležniki. Odločno zavračajo možnost »upravljanja izolske občine iz Kopra« FOTO: Črt Piksi

Lokalni odbor stranke Levica zaenkrat nima svojega kandidata. V SD prav tako ne ponujajo lastnega imena, njihovi predstavniki pa so za STA pojasnili, da dopuščajo možnost podpore drugemu kandidatu prav zaradi kandidature Popoviča. Ob morebitnem neuspehu skupnih dogovorov bodo poiskali lastnega predstavnika. Predstavniki liste Izolani pod vodstvom glasbenika Draga Misleja Mefa prav tako iščejo primerno osebo in vodijo pogovore z vsemi deležniki. Odločno zavračajo možnost »upravljanja izolske občine iz Kopra«, za STA pa so napovedali, da bodo v primeru neuspeha pri iskanju skupnega županskega kandidata ponudili lastnega. Več virov STA iz vrst Gibanja Svoboda je kot najresnejšega kandidata omenilo poslanca državnega zbora Roberta Janeva. Stranka vodi pogajanja z drugimi listami glede podpore poslancu, a ne izključuje možnost podpore drugemu močnemu kandidatu ob popolnem soglasju vseh strank.

Nekdanji olimpijec in jadralec Vasilij Žbogar, ki je s svojo listo kandidiral za župana na volitvah leta 2022, za zdaj ni odgovoril na klice in novinarska vprašanja STA. Žbogarjeva lista ima v Izoli tri občinske svetnike. Stranka SDS je po neuradnih informacijah STA evidentirala enega kandidata, nekdanjega podžupana Gregorja Periča, ki čaka še na uradno potrditev centrale stranke. Mediji so v preteklih dneh in tednih pisali tudi o morebitni kandidaturi nogometaša in trenerja Antona Tončija Žlogarja. Žlogar je za STA to odločno zanikal, saj da svoje prihodnje ambicije veže izključno na šport. Prejel je vabila nekaterih list, a jih je zavrnil, je povedal.