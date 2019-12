Boris Štefanec se je prijavil za nov mandat na čelu KPK

Tema dneva

Ali takšno karikaturo nekdaj uglednega organa sploh potrebujemo?

Štefanec o očitkih, zakaj njegova komisija ni tako pretresla družbe, kot sta jo prejšnji dve:



»Sam se do tega na tak način ne opredeljujem. Tudi v našem času je kak minister ali funkcionar šel. Zakaj je odmev KPK tako skromen? Tisti, ki ga do komolca ujamemo v kozarcu marmelade, potem začne z izgovori 'nedolžen sem do pravnomočnosti sodbe', a postopki na sodišču trajajo nekaj let. Izvršilna oblast bi morala spremeniti svoj odnos do organov nadzora; zakaj se relativno ignorirajo revizije računskega sodišča, sklepi parlamentarnih preiskovalnih komisij, zakaj se ne uresničujejo odločbe ustavnega sodišča? Zaščita tistih, ki so na oblasti, je bila prevelika, politična kultura pa premajhna.«

Ljubljana – Za vnovičen mandat predsednika komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se bo ponovno potegoval Boris Štefanec . Ta je na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu boja proti korupciji svojo kandidaturo komentiral z besedami, da je danes bistveno boljši kandidat kot je bil pred šestimi leti, saj ima zdaj šest let izkušenj na tem področju. Teh nima veliko ljudi, je še dodal, saj je on komaj tretji predsednik komisije, ki je oktobra slavila 15 let.Svojo kandidaturo temelji na tem, da zanjo stoji njegova družina in njegovi sodelavci. O svoji nameri je obvestil oba svoja namestnika, saj je prepričan, da je to, kakšen pogled imata onadva na ponovno kandidaturo, zelo pomembno. »Moram reči, da sta jo sprejela pozitivno in brez nekih ugovorov,« je dejal. Takokot tudista zanikala, da bi se tudi prijavila, Novak pa je komentiral, da je za to še dovolj časa.Kandidati se sicer lahko prijavijo do petka popoldne, nato bo prijave vzela pod drobnogled izbirna komisija. Do 20. januarja bo predsedniku predala seznam primernih kandidatov. Predsednik republikebo nato imel 30 dni za imenovanje novega predsednika KPK ali ponovitev ­postopka.Pahor bi lahko novega predsednika imenoval najkasneje 19. februarja, razen če mu bo prekrižalo načrte sprejetje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so jo pripravili na pravosodnem ministrstvu. Zato se v predsednikovem uradu zavzemajo za to, da bi zapisali v novelo, kaj se zgodi s postopkom izbire, če bo sprejeta, še preden bo ta končan. Predlog je v državnem zboru v drugem branju. Lahko določijo, da sedanji postopek prekinejo in ga po sprejemu novele začnejo od začetka ali pa da ga izpeljejo do konca po veljavnem zakonu.Kot je za Delo ocenila, nekdanja namest­nica predsednika KPK, danes predsednica Transparency International Slovenija, je pred izbirno komisijo in predsednikom republike je zelo zahtevna naloga, saj se je že pri kakšnem izboru doslej izkazalo, da se je »zelo lahko zmotiti. Mislim, da se predsednik republike tega zaveda in kljub temu, da tega ni nikoli priznal, ocenjujem, da se je iz svoje pretekle napake pri zadnjem imenovanju predsednika KPK veliko naučil. Skoraj bi si upala trditi, da te napake tokrat ne bo ponovil.«Prav tako meni, da bi bilo nenavadno, če bi kmalu prišlo do sprejema novele, saj bi to Štefanečev mandat še podaljšalo. »Mislim, da tak scenarij ni mogoč, kot gre razbrati iz objav v medijih, pa sedanji predsednik KPK dejansko pričakuje, da bo na položaju ostal dlje kot le do marca prihodnje leto, ko mu izteče mandat,« še komentira.