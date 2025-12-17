Irena Žagar: Borka za pravičnost in dobrobit ljudi

Irena Žagar ni nikoli silila v ospredje, čeprav je delala na odgovornih delovnih mestih. Vse življenje je odločna borka za pravičnost. Boli jo krivica, ki se dogaja ljudem, še posebno najšibkejšim. Pri delu želi imeti red. Ugotavlja, da je vsepovsod, zlasti pa v politiki, preveč ljudi s prevelikim egom, ki mislijo samo nase in jih ne zanima, kaj bo z drugimi. Rezultat so razmere, v katerih živimo.

Dilemo iz leta 1970, ko se je odločala med študijem medicine in prava, je rešila tako, da je kot diplomirana pravnica ves čas delovala na področju zdravstvenih in socialnih pravic in se na njem tudi izobraževala. Najprej se je leta 1975 zaposlila v takratni Zdravstveni skupnosti Slovenije, kjer je 25 let, do nastopa sodniške službe, delala na področju zdravstvenega zavarovanja. Ko je bil leta 1992 ustanovljen ZZZS, je bila pomočnica generalnega direktorja.

Nikoli je ni bilo strah

V času osamosvojitve Slovenije in pristopnih pogajanj je bila članica delegacij za pripravo in sklenitev dvostranskih sporazumov z EU o socialnem zavarovanju. Nato je bila okrožna sodnica na delovnem in pravnem sodišču, kjer je tudi vodila socialni oddelek, ter od leta 2016 do upokojitve 2020 vrhovna sodnica. V letu 1999/2000 se je vpisala na podiplomski študij delovnega prava in prava socialne varnosti; leta 2004 je postala magistrica znanosti.

»Nikoli me ni bilo strah in pri svojem delu nisem imela nobenega osebnega interesa,« poudari. Volje, odločnosti, energije, zagona v skrbi za najšibkejše ji ne zmanjkuje niti po upokojitvi. Od sredine leta 2024 je predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit, kjer z vsem srcem in na etični pogon delajo za dobrobit starejših. V odmevnih javnih pismih, ki sprožajo iskanje rešitev, opozarjajo na diskriminacijo in nasilje nad starejšimi, osamljenost, revščino, obsojajo vse oblike starizma. Ni jim vseeno, kako so obravnavani starejši v zdravstvenem varstvu.

»Na pismo združenja o težavah pacientov na urgenci, med katerimi je večina starejših, se je oglasilo veliko ljudi s svojimi zgodbami. Upam, da bodo poiskali rešitve. Zdravniki bi morali med sabo poiskati tiste, ki kvarijo ugled in sistem v zdravstvu. Medtem ko se pravice pacientov zmanjšujejo, se zdravniške povečujejo. Pravice je treba ves čas prilagajati, v plus in minus.« Podpira ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel v prizadevanju za ureditev pravičnega in vzdržnega zdravstvenega sistema.

Preveč je hlepenja po dobičku

»Ob negativnem izidu zakonodajnega referenduma o prostovoljnem končanju življenja in nepoštenem delovanju nekaterih akterjev v predvolilni kampanji, RKC in nekaterih zdravniških združenj, ki so namenoma predstavljali izkrivljene podatke zakona, bomo razmislili o uporabi nadaljnjih pravnih sredstev.«

Ko je spremljala mamo in njenega moža v domu za starejše, je videla, da bi bilo treba marsikaj izboljšati in da je preveč hlepenja po dobičku na račun stanovalcev. Pogreša nenapovedane nadzore v zdravstvu in sociali. Zelo podpira uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi, pri čemer je za te pravice potreben denar, ki se včasih izgubi tam, kjer ne bi bilo treba. »Zakon, ki so ga uveljavili, so na ministrstvu za solidarno prihodnost na začetku vzeli prelahko, saj je težko vse te postopke na hitro izpeljati. Zdaj pa se trudijo. Verjamem, da ko bo vse vzpostavljeno, bo delovalo tako, kot mora.« Meni pa, da bi pravice iz pozitivno rešenih vlog morale veljati od takrat, ko so bile vloge oddane.

Svoje pomembno poslanstvo ob odličnem poznavanju zdravstvene zakonodaje vidi tudi kot zastopnica pacientovih pravic na območni enoti NIJZ Ljubljana, za katero je bila imenovana februarja letos. Prosti čas najraje preživlja z družinami svojih treh otrok, šestimi vnuki in 14 let staro psičko, ki sta jo z možem pred dvema letoma posvojila iz zavetišča za živali.

