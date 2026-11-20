Na tržiškem koncu je konec minulega tedna 18-letno pohodnico zadela precej velika skala, ki je priletela z melišča. Dekle, ki je bilo ob prihodu tržiških gorskih reševalcev neodzivno, je imelo velikansko srečo, da je preživelo. Zgodilo se je na slikoviti in precej dobro obiskani, a prepadni in krušljivi Bornovi poti, ki vodi s prelaza Ljubelj čez strma in prepadna pobočja Begunjščice na planino Prevala.​ Bornovo pot je dal konec 19. stoletja vklesati v steno Begunjščice baron Julij Born za dostop do svojih lovišč. Njena posebnost sta slikovita predora, vklesana neposredno v živo skalo, med njima pa razgledna odprtina, skozi katero v notranjost prodirata dnevna svetloba in zrak. Zaradi svoje slikovitosti in tudi zato, ker lačne pohodnike na planini Prevala pričakajo čokoladni štruklji, je ...