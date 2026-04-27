  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Borut Pahor z drzno idejo: referendumi o EU že do leta 2030?

    Prišel je čas, ko moramo razumeti potrebo po spremembi širitvene strategije kot geopolitično nujo,« je dejal.
    Konferenco je odprl nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki je opozoril, da širitev na Zahodni Balkan ni več zgolj politična možnost, temveč geopolitična nuja. FOTO: Andraž Strmčnik/ FoWB F
    Galerija
    Konferenco je odprl nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki je opozoril, da širitev na Zahodni Balkan ni več zgolj politična možnost, temveč geopolitična nuja. FOTO: Andraž Strmčnik/ FoWB F
    R. I.
    27. 4. 2026 | 13:02
    27. 4. 2026 | 13:09
    2:38
    A+A-

    V Ljubljani danes in jutri poteka III. mednarodna konferenca Prijateljev Zahodnega Balkana, ki v času zaostrenih globalnih razmer odpira vprašanja prihodnosti regije in širitve Evropska unija. Dogodek je zbral 35 govorcev iz 24 držav, od nekdanjih predsednikov do visokih evropskih odločevalcev.

    Konferenco je odprl nekdanji predsednik republike Borut Pahor, ki je opozoril, da širitev na Zahodni Balkan ni več zgolj politična možnost, temveč geopolitična nuja. Po njegovih besedah EU brez lastne prenove ne bo sposobna izvesti ambiciozne širitve.

    »Prišel je čas, ko moramo razumeti potrebo po spremembi širitvene strategije kot geopolitično nujo,« je dejal in poudaril, da mora unija postati močnejša tako navznoter kot navzven. Ob tem je izpostavil, da Zahodni Balkan ne bo stabilen in razvit, dokler ne bo v celoti vključen v evropski prostor.

    Največ pozornosti je pritegnil njegov konkreten predlog, da bi do leta 2030 bi v vseh državah kandidatkah izvedli referendume o članstvu v EU. Po njegovem mnenju bi to zahtevalo tudi pripravo same unije na širitev.

    Na odprtju sta spregovorila tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in nekdanji srbski predsednik Boris Tadić, ki sta poudarila pomen stabilnosti in verodostojne evropske perspektive regije.

    Prvi panel je bil posvečen novi varnostni geopolitiki in njenemu vplivu na Evropo ter širitev. Med sodelujočimi sta bila tudi Andrzej Duda in Rosen Plevneliev, razpravo pa je vodil Volkan Bozkır.

    Posebnost letošnje konference je bolj poglobljen pristop k vsaki od šestih držav Zahodnega Balkana, saj organizatorji prvič ločeno obravnavajo njihove politične, varnostne in reformne izzive na poti v EU.

    Dogajanje se je sicer začelo že dan prej s sprejemom, ki se ga je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

    Konferenca želi spodbuditi odprt dialog o prihodnosti regije, a uvodni poudarki nakazujejo predvsem eno: vprašanje širitve EU se iz politične razprave vse bolj seli v sfero nujnih odločitev.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo