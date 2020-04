Borut Pahor: Sem za razpravo o depeši, če gre za uradno stališče slovenske države

Razumem, da sem in tja pride tudi do vprašanj, ki niso povezana s premagovanjem krize, in ta vprašanja so legitimna, razprava o njih je legitimna, je povedal Pahor. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi »škodljivega odziva zunanjega ministrstva na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Sloveniji« je za torek sklicana skupna nujna seja parlamentarnih odborov za zunanjo politiko ( OZP ) in kulturo, so danes sporočili iz DZ.

Predsedniku republikese glede pisma Svetu Evrope o medijih v Sloveniji zdi smiselno počakati do uradnega odziva predsednika vlade in zunanjega ministra ter njuno stališče, ali so zapisana mnenja v depeši tudi uradno stališče Republike Slovenije, potem pa nadaljevati razpravo ali ugotoviti, da je šlo za spodrsljaj.Kot je ob robu današnjega obiska doma starostnikov v Cerkljah na Gorenjskem povedal Pahor, bi bilo po tem, ko bosta premierin zunanji ministerpodala svoje stališče, »glede na njuno izjavo smiselno to razpravo nadaljevati ali pa ugotoviti, da je šlo za spodrsljaj visokega uradnika in bosta potem predsednik vlade in zunanji minister primerno ukrepala«.»Vsi, ki smo v teh razmerah poklicani, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepamo, smo osredotočeni in moramo biti osredotočeni na reguliranje našega življenja tako, da to zdravstveno krizo premagamo,« je v svoji izjavi sicer izpostavil Pahor in dodal, da je zdaj zelo pomembno, »da vsi poskušamo osredotočiti, fokusirati naše izjave in ravnanja na potrebno enotnost – politično, strokovno in siceršnjo pri premagovanju izzivov, pred katere nas postavlja sedanja situacija.«V osnovi Pahor meni, da Slovenija zelo spodbudno premaguje to krizo, in si želi, da bi tako nadaljevala tudi po velikonočnih praznikih. »Razumem pa, da sem in tja pride tudi do vprašanj, ki niso povezana s premagovanjem krize, in ta vprašanja so legitimna, razprava o njih je legitimna,« je v izjavi medijem glede depeše še povedal Pahor.Kot je znano, je slovenska vlada Svetu Evrope kot odgovor na kritike o pritisku na novinarje v Sloveniji posredovala pismo, v katerem je med drugim zapisala, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima.V pismu vlada opozarja, da so bolj ali manj propadli vsi poskusi oblikovanja novih medijev, ki ne bi temeljili na dediščini totalitarne preteklosti, saj niso dobili prihodkov iz oglaševanja, edini, ki je preživel, je bil verski Radio Ognjišče, ker so ga ljudje podprli z lastnimi prispevki. Med drugim so v pismu kritični do javne Radiotelevizije Slovenija (RTVS).Odziv se nanaša na objavo na Platformi Sveta Evrope za promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev s konca marca. Ta je opozorila na Janšev tvit, v katerem je ta RTVS očital, da širi laži, in ocenil, da jih je preveč in so predobro plačani.Na omenjeni tvit so se ostro odzvali tudi v društvu in sindikatu novinarjev Slovenije ter vodstvo RTVS. Zadnje je poudarilo, da ne pristajajo na cenzuro. Tudi v društvu in sindikatu so izjave razumeli kot grožnjo zaposlenim na RTVS pred morebitno izgubo zaposlitve ali drugimi represivnimi ukrepi, ki jih utegnejo doleteti, če ne bodo poročali tako, kot ustreza trenutni oblasti.