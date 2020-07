Borut Pahor: Zgodovinski dan za Slovence in Italijane

Narodni dom ne bo le trpeč spomin

V duhu sprave in zazrtosti v prihodnost

Pred Narodni dom bodo položili vence

Trst – Predsednika Slovenije in Italijeinsta podpisala memorandum za začetek vračanja Narodnega doma, simbola slovenstva v Trstu, Slovencem oziroma fundaciji, ki sta jo ustanovili krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji.Tržaškemu pisatelju in humanistusta podelila najvišji državni priznanji obeh držav. V okviru spremljevalnega programa sta skupaj položila venca k spominskemu obeležju pri Bazoviški fojbi in k spomeniku bazoviškim junakom. Slednje je močno kritično odmevalo predvsem v delu slovenske javnosti, ki je menila, da bo Pahor s tem dejanjem legitimiral politične manipulacije zgodovinskih dejstev o razsežnostih italijanskih žrtev pod jugoslovansko komunistično oblastjo ter poskuse zgodovinskega revizionizma. Pahorja je na Fernetičih čakala tudi skupina protestnikov »Sto let smo se na ta dan spominjali požiga Narodnega doma, zdaj se bomo lahko tudi njegovega vračila v slovenske roke,« je po današnjem podpisu memoranduma dejal slovenski predsednik Borut Pahor. Kot je omenil, spoštuje različne poglede, vendar je izpostavil, da je tudi sam odraščal na Krasu in meni, da sta slovenski in italijanski narod vselej črpala vizijo za sobivanje v skupnem evropskem duhu. Prepričan je, da je današnji dan priložnost za nov začetek in lepšo prihodnost.»To je zgodovinski dogodek za Slovence v Italiji in za Trst,« je menila, italijanska senatorka slovenskega rodu. Izpostavila je odlikovanje tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, ki je svoje življenje posvetil opozarjanju na žrtve fašizma in drugih totalitarizmov, ki ostaja zadnja priča spomina požiga Narodnega doma, kar je vodilo v fašistični obračun s Slovenci in Slovani.Rojčeva je pozdravila gesto obeh predsednikov, ki je omogočila, da so se Slovenci lahko suvereno vrnili v središče mesta in imajo zdaj možnost, da živijo naprej sanje svojih prednikov, ki so zgradili to prelepo neoklasicistično palačo, za katero je načrte prispeval arhitekt. Kot si obeta, bo to zdaj postal lahko prostor medkulturnega dialoga., predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ene od obeh krovnih manjšinskih organizacij, je prav tako dejala, da gre za radosten dan, ki so ga Slovenci v Italiji razumeli kot potrditev njihove enakopravnosti in vloge pri večstoletnem soustvarjanja mesta Trst. Čeprav se sama ni udeležila poklona žrtvam bazoviške fojbe, saj predstavlja marsikoga, ki se mu to zdi nesprejemljivo dejanje, je dejala, da razume to gesto obeh predsednikov v duhu sprave in zazrtosti v prihodnost.Predstavnik stranke Slovenska skupnostje povedal, da je bil današnji dan zdravilo za Trst, ki se je v prvi polovici prejšnjega stoletja odrekel svoji multikulturni podobi in zabredel v temačno zgodovinsko obdobje.V popoldanskem času pa bodo pred palačo Narodnega doma položili vence in izvedli krajši kulturni program. Dogodek organizirata obe krovni manjšinski organizaciji: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO).