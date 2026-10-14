26.000 evrov za let do Japonske, Rončević: Z javnim denarjem ravnamo odgovorno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte za le tričlansko delegacijo na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je v začetku oktobra udeležila 23. Foruma znanosti in tehnologije v Kjotu na Japonskem ter Foruma znanstvene politike EU-Japonska, po poročanju Televizije Slovenija plačalo skoraj 26.000 evrov. Rončević kljub visoki številki zatrjuje, da z javnim denarjem ravnajo odgovorno.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v današnji izjavi za medije dejal, da je življenjski slog ljudi na funkcijah poznan, da ga pa presenečata napuh in aroganca. »Tisti, ki so nam pred par tedni pridigali o praznih kaščah, ki jih v resnici ni bilo, ravnajo zdaj potratno in razkošno. Na eni strani predraga potovanja v tujino, od katerih kakšne dodane vrednosti ni, na drugi strani pa grožnja o ukinitvi podružničnih osnovnih šol, ki so blizu matične šole, zato da bi pridobili nekaj deset ali pa nekaj sto učiteljev,« je dejal Sajovic.

Minister leti v poslovnem razredu

Minister je v današnji ponovni objavi na to temo na družbenem omrežju X pojasnil, da je vodil delegacijo, v kateri so bili vodja kabineta Breda Mulec, v. d. generalnega direktorja direktorata za znanost Andrej Vastl in veleposlanik na Japonskem Jurij Rifelj. »Sestava je bila primerljiva z drugimi tujimi delegacijami in skladna z dolgoletno prakso. Delegacijo pred vsako potjo potrdi vlada, njeni člani pa imajo pravico potovati z ministrom,« je opomnil.

»Kot minister zastopam državo. Ne bom se šel populističnih potez, kakršna je bila dvodnevna pot Luke Mesca z vlakom v Bruselj in razkazovanje sendviča. Tudi če bodo levičarski mediji in njihovi politični zavezniki v opoziciji iz tega delali zgodbo,« je pojasnil.

Navedel je, da je v nekaj mesecih število zaposlenih na ministrstvu zmanjšal za skoraj pet odstotkov in odpravil za več kot deset milijonov evrov nepotrebnih stroškov. »Z javnim denarjem ravnamo odgovorno,« je zatrdil. Pri tem je sicer priznal, da je bila ta pot »zaradi termina in razpoložljivosti letalskih vozovnic dražja, kot bi si želeli«.

V eni od objav je zapisal še, da je minister »funkcionar, ki v tujini na svojem področju zastopa državo«. »Tudi odnos gostiteljev in kolegov do ministra, ki je na poti v tujini, je temu primeren,« je dodal. Pojasnil je tudi, da po uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino minister leti v poslovnem razredu.

Omenjena uredba za funkcionarje, kot je minister, določa, da delodajalec plača stroške za prevoz z letalom na službenem potovanju v tujino v poslovnem razredu, ob njem lahko v poslovnem razredu potujejo tudi člani delegacije.