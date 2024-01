Borut Sajovic po odločitvi SD: Objektivna odgovornost je nesporna

Po včerajšnji odločitvi Socialnih demokratov, da odrečejo podporo pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan zaradi njene objektivne odgovornosti pri nakupu stavbe na Litijski, njenega odgovora, kaj bo storila, še ni. Neuradno se menda najprej želi pogovoriti s predsednikov vlade Robertom Golobom, ki se prav tako še ni odzval na dogajanje.

Včeraj so v SD dejali le, da pričakujejo, da bo predsednik vlade odločitev njihove stranke spoštoval.

Je pa po rednem srečanju koalicije vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic navedel, da je objektivna odgovornost nesporna in tudi da bo morala ministrica sprejeti svojo odločitev. Na vprašanje, ali to pomeni, da pričakuje njen odstop ali bo predsednik vlade predlagal njeno razrešitev, pa je dejal: »Kadar se ugotovi objektivna odgovornost, mora vsak od nas v politiki to ponotranjiti, sprejeti odločitev in jo tudi izvesti.«

Okoliščine je po mnenju v koaliciji sicer treba preiskati, a to je naloga pristojnih organov.

Predsednik vlade je včeraj v odgovoru na poslansko vprašanje govoril celo, da bi rad slišal tudi, kako je možno, da trije ali štirje ljudje na tretjem nivoju ministrstva lahko take projekte porinejo naprej skozi državno upravo, prikrijejo vse sledi pred tistimi, ki o tem odločajo, in projektu dajo etiketo, da je z njim vse v redu. »Če se je to zgodilo enkrat, se bojim, da se je dogajalo že v preteklosti, samo da mi imamo pogum, da o tem javno govorimo, in bomo temu tudi prišli do dna, ker stvari in goljufije se vedno začnejo na nižjem nivoju,« je dejal.

Tanja Fajon, predsednica SD, pa je za N1 dejala, da jih je predsednik vlade obvestil, da je ministrico poklical in da se bosta zvečer srečala. Fajonova pričakuje, da bo predsednik vlade po večernem sestanku sporočil odločitev.