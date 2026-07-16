  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Borut Sajovic: Robert Golob ne meče puške v koruzo

    Vlada v senci pod vodstvom prvaka Gibanja Svoboda bo pokazala, kako ustvariti več, ne le deliti.
    Nekdanji obrambni minister in šef poslancev Gibanja Svoboda pravi, da za Slovenijo ni ključno, kaj o obrambnih izdatkih misli Nato, ključno je, kaj o njih misli slovenska javnost. Foto Marko Feist
    Galerija
    Nekdanji obrambni minister in šef poslancev Gibanja Svoboda pravi, da za Slovenijo ni ključno, kaj o obrambnih izdatkih misli Nato, ključno je, kaj o njih misli slovenska javnost. Foto Marko Feist
    Uroš Esih
    16. 7. 2026 | 05:00
    13:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Z vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda in bivšim obrambnim ministrom Borutom Sajovcem smo govorili o obrambnih izdatkih in predlogu referenduma o članstvu v Natu ter o integriteti poslancev, preiskovalnih komisijah in vladi v senci. Zanimalo nas je tudi, kakšno strategijo ima Gibanje Svoboda za čas, ko bo v opoziciji.

    Nato med obrambne izdatke Slovenije ni štel nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov. Trdite, da zaradi birokracije, ne zaradi vsebine. Pravite, da če bi denar za nekatere projekte, kot je Luka Koper, imeli na računu ministrstva za obrambo, ne ministrstva za infrastrukturo, se o neupoštevanju ne bi pogovarjali. Pojasnite, prosim.

    Za iztočnico naj navedem stavek: »Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti.« In prav to delamo ta trenutek. Ste slišali, da bi bil kdo skrušen, ponižan ali prizadet v Ankari? Glede na fotografije s protokolarnih dogodkov mislim, da so se imeli dobro. Hočem reči, da naši obrambni izdatki niso ključna zgodba Nata. To je predvsem zgodba slovenske politike. Tema obrambnih izdatkov je zlorabljena za slovenske notranjepolitične potrebe. Kaj je dejstvo? V 35-letni zgodovini te države nobena vlada ni v obrambo, odpornost in varnost vložila toliko kot naša. Nato v istem poročilu, ki je bilo večkrat zlorabljeno, zapiše, da smo naredili korak naprej, ne pa zadosten. Za Slovenijo rečemo, da smo res pomembna geostrateška točka. Koridorja Koper–Ljubljana–Hodoš in Koper–Ljubljana–Cerklje ob povezavi Krka–Zagreb sta pomembni zgodbi. Kaj nam pomaga vsa ta imenitna, sofisticirana in draga vojaška tehnika, če ne gre skozi železniške predore, če zanjo ne bo prostora na cestah? Nekateri se norčujejo, da smo s tem denarjem delali železniško postajo v Ljubljani. Saj ne gre za postajo.

    Za kaj pa gre?

    Gre za ključno slovensko in evropsko vozlišče, ki mora delovati tako, kot je treba. Ni pomembna samo infrastruktura. Enako pomembno je vlaganje v bolnišnice. Bolnica Petra Držaja je pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za bolnišnico v Brežicah, kar smo podprli, so že imeli gradbeno dovoljenje in tam se gradi. Podobno je tudi v Celju, Vojniku in Mariboru.

    Tudi zadnja anketa Mediane za Delo je pokazala, da si večina državljanov – 40 odstotkov – želi vlaganj v infrastrukturo, civilno zaščito, predvsem pa v dvojno rabo tega v zvezi z obrambnimi izdatki.

    Lani smo naredili 745 poletov s helikopterjem za potrebe reševanja. Razumljivo je, da Slovenci tako razmišljamo, ker smo daleč od ukrajinsko-ruske fronte. Kar se tiče Nata in obrambnih izdatkov, slovenska politika zanemarja pomen javnega mnenja. Tudi ministru za obrambo je lažje, če ima podporo javnosti, zato vidim dvojno rabo kot izjemno pomembno zgodbo. Z ministrom Valentinom Hajdinjakom sva opravila korektno primopredajo. Želim biti njegov sodelavec, ne politični nasprotnik. Za nas ni ključno, kaj o obrambnih izdatkih misli Nato, ključno je, kaj o njih misli slovenska javnost.

    Premier Janša je na nedavnem vrhu Nata obljubil, da bo njegova vlada v nasprotju s prejšnjo, torej vašo, izpolnila slovenske obrambne zahteve. Sočasno pa je predsednik Resnice predlagal, da se o nadaljnjem članstvu v Natu izrečejo državljani na referendumu. Bi podprli tak referendumski predlog?

    To so politične igrice, preusmerjanje pozornosti in ustvarjanje dimne zavese. Predsednik državnega zbora je za to vlado opravil ključne naloge. Njegova javnomnenjska podpora mora dobiti tudi kakšen bonbonček, da je vsaj del zgodbe kredibilen in verodostojen. Ve pa se, da ničesar ne naredi sam. Očitno je od šefa dobil dovoljenje. Jasno je, da je to samo piarovska zgodba, ki ne bo imela in ne sme imeti zaključka. Ne glede na to, kaj si mislimo o Natu, o vseh njegovih izzivih in težavah, je za Slovenijo zavezništvo koristno in dobrodošlo. Če bo referendum, bom podprl, da ostanemo v Natu, kajti dežnik nam zagotavlja kar veliko varnosti.

    Gre pri referendumskem predlogu Resnice za preusmerjanje pozornosti od vseh težav z njihovim poslancem Borisom Mijičem, ki dolguje delavcem in državi, zdaj pa kaže, da se je lagal tudi o izobrazbi.

    Cinično in ironično je, da je v tem mandatu Resnica postala največja laž. Tisti, ki so najbolj zagovarjali demokracijo in protikorupcijo, so največji antidemokrati in tisti, ki pomagajo koaliciji stvari pomesti pod preprogo. Menim, da Resnici, ki je seveda ključna – skupaj z Demokrati – za obstoj te vlade, namenjamo preveliko pozornost.

    Kakšen vtis ste si do zdaj ustvarili o predsedniku državnega zbora in drugih poslancih te stranke?

    Ni pomembno, kaj si mislim jaz. Pomembno je, da smo zaradi takih zgodb kredibilnost v slovenski politiki izgubili vsi. Kaj je največji kapital vsakega politika? Zaupanje ljudi. Ali lahko nekdo, ki se požvižga na notarsko overjeno pogodbo, ohrani zaupanje? Težko.

    Januarja letos, ko je bila vaša stranka še na oblasti, ste na znamenito kosilo vabili tudi Resnico. Ali takrat še niste imeli uvida v to, kakšna stranka je to?

    O odgovornih rešitvah se želimo pogovarjati z vsemi, z dejanji pa vsakdo pokaže, komu je mar za samopromocijo in populizem, komu pa za iskrena dejanja.

    V Gibanju Svoboda ste napovedali ustanovitev vlade v senci. Boste obrambni minister v senci?

    Moja naloga je zdaj v parlamentu. Izbrali smo si šest razvojnih področij, od katerih bo odvisna prihodnost te države, tudi kakovost življenja vseh nas. Želimo dati drug pogled. Politika je kolektivni šport. V vladi v senci bo prostora za veliko ljudi, tudi tistih, ki so neideološko in nestrankarsko vezani.

    Lahko koga razkrijete?

    Ni še čas, ni potrebe za to. O tem bomo govorili jeseni. Jasno je, da jo bo vodil Robert Golob. V tej državi se prevečkrat pogovarjamo samo o tem, kaj bomo delili. Preprosto moramo ustvariti več. Za to, da ustvarimo več, pa potrebujemo manj birokracije, več znanja, več digitalizacije, več pameti, predvsem pa več sodelovanja.

    Kaj bodo ključni vsebinski poudarki vlade v senci – na kaj se boste osredotočili v opozicijskem mandatu?

    Naloga je, da iščemo dobre rešitve v korist te države. In da predstavimo alternativo in drugo pot, kako bi bile stvari lahko drugače, bolje urejene.

    Bo predsednik stranke Robert Golob ostal v politiki kot vodja opozicije? Koliko motivacije za delo v opoziciji še opažate pri njem?

    Naš predsednik je hiter mislec, odločen in nekdo, ki ne vrže puške v koruzo. Njegove obljube, da je v dveh mandatih možno Slovenijo popeljati na boljšo razvojno pot in ob bok najrazvitejšim evropskim državam, jemljem resno. Na sestankih poslanske skupine sediva nasproti. V njegovih očeh vidim žar, lesk, voljo za tekmovanje in iskanje najboljših rešitev v dobro vseh.

    Zdi se, da opozicijsko vlogo igra le Levica, v SD in tudi pri vas pa je videti, da še iščete opozicijski zagon.

    Prehod v opozicijo je vedno zahteven in težaven. Javnost ima pravico do svojega mnenja, do svoje ocene. Če pa bi izstopali in kričali, bi bil na drugi strani mogoče očitek, češ, imeli ste štiri leta časa, zakaj vsega tega, kar zdaj predlagate, niste opravili.

    Vladi dajete sto dni miru?

    Tako je. V politiki je kljub vsemu nujno sodelovanje, nekaj viteštva. Negativno sem presenečen, da je začetek te vlade tako ideološki, tako zazrt v preteklost in tako zaznamovan s stvarmi, ki bodo delile.

    Koalicija z Resnico je že dvakrat zavrnila dnevni red izredne seje državnega zbora, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cubu in financiranju strank. Boste zdaj prisluhnili predlogu predsednika državnega zbora, da bi vsako izmed zahtev za preiskovalko umestili na ločeno sejo?

    Govorimo o spoštovanju ustave, zakonov, poslovnika. Če bi ugodili tej zahtevi predsednika državnega zbora, potem se bo on po prvi in drugi spomnil še tretje, četrte in pete zahteve, tako kot mu bodo naročili v največji parlamentarni stranki, ki si zdaj gotovo želi eno od največjih afer v zgodovini samostojne Slovenije pomesti pod preprogo. Spomnimo se oglasov na panojih pred volitvami: »Bo moj sin še pel slovenske pesmi?« Mene je strah, da jih bo pel v hebrejščini ali pa v kakšnem drugem jeziku, zato ker hlapčujemo.

    Jelko Kacin je na tem mestu dejal: »Za obrambo države je dobro le najboljše, in to prihaja iz Izraela.« Je verjetno, da bo nova vlada kupovala orožje v Izraelu?

    Jelko Kacin je izkušen politik, predvsem pa tudi piarovec. Njegova izjava ni bila naključna. Očitno mora pripraviti teren za te nakupe.

    Kot kaže, bo posebej zanimiva letošnja županska tekma v Ljubljani. Boste imeli svojega kandidata ali boste podprli Zorana Jankovića, morda na drugi strani svojo bivšo članico Urško Klakočar Zupančič?

    Ljubljana je po dvajsetih letih županovanja Zorana Jankovića drugačno, lepo, zeleno in uspešno mesto. Moram reči, da so odgovornost župana glavnega mesta, predvsem pa njegova učinkovitost in operativnost ključne tudi za razvoj pomembnega dela države. Župan je samo v delu zgodbe politik. V drugem delu mora biti izjemen gospodar. Lahko je kritizirati župana. Številni od tistih, ki to počnejo, gotovo ne zmorejo voditi takega sistema. Koga bo podprla moja stranka, se bomo pogovarjali, z županom Jankovićem smo dobro sodelovali, tudi projekti so v dobro mesta in v dobro države. Prepričan sem, da župan Zoran Janković za zdaj nima konkurence.

    Za vašega namestnika v poslanski skupini Lenarta Žavbija je bilo ugotovljeno, da je s svojo izjavo o vazelinu kršil etični kodeks državnega zbora. Kaj ste mlajšemu poslanskemu kolegu svetovali kot izkušen politik in vodja poslanske skupine?

    Lenart Žavbi je mlad, ambiciozen, a že zelo izkušen, načitan in bogato teoretično podkovan politik. Zadovoljen sem, da mu ni bilo treba dati nobenega nasveta, ker je stvari sam ponotranjil, napisal opravičilo, sprejel odgovornost. Mislim, da je s tem dal zgled tudi številnim precej starejšim in izkušenim, ki so v podobnih zdrsih ravnali predvsem drugače. Pri njem spoštujem, da je bil odkrit, iskren, da je prevzel odgovornost in tudi nosi posledice.

    Kako komentirate blokado bivše zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel?

    Tanja Fajon je ugledna mednarodna diplomatka, predstavnica slovenske države in je tej vlogi gotovo kos. Slovenci moramo biti eno kot narod, ne samo levi in desni. Gotovo gre tudi za preusmerjanje pozornosti, ko je bil iz Evropske ljudske stranke izključen poslanec SDS Branko Grims. Slovenija je s tem dobila rumeni karton v Bruslju.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve 2026

    Rop ali Klakočar Zupančičeva: kdo ima več možnosti proti Jankoviću

    V bitko za ljubljanskega župana se podajata tudi Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, Luka Mesec se še odloča.
    Uroš Esih 9. 7. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Razno
    Zveza Nato

    Kar je Janša gradil v Ankari, je Stevanović rušil v Ljubljani

    Verodostojnost Slovenije v zavezništvu načenjajo tudi referendumske pobude o članstvu, kakršna je nedavna prvaka Resnice.
    Uroš Esih 11. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janez Janša je vzel v bran prvoborca SDS Branka Grimsa

    Predsednik SDS sporoča, da Grims ni kršil pravil SDS, pravi problem so notranja pravila EPP. Joveva in Šarec pa trdita, da je problem celotna SDS, ne le Grims.
    Uroš Esih 8. 7. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Jelko Kacin: Proces »samo da ni Janša« se vleče že skoraj 40 let

    V podkastu Moč politike je pojasnil, zakaj po njegovem mnenju Milan Kučan ne more biti osrednja figura slovenske samostojnosti.
    Uroš Esih 6. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Furs

    Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

    Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
    Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Slovenska katoliška cerkev se je znašla v nasprotju s papežem (VIDEO)

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o katoliški cerkvi, oboroževanju, slovenski desnici in umetni inteligenci.
    15. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

    Zasebni skladi prevzemajo donosne ponudnike zdravstvenih in diagnostičnih storitev. Koga vse?
    Maja Grgič 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Robert GolobGibanje SvobodaJanez JanšaopozicijaBorut Sajovic

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ladja prezrla več opozoril, ameriško letalo jo je onesposobilo

    Predsednik iranskega parlamenta je sporočil, da Iran ne vidi več razloga za spoštovanje memoranduma o soglasju z ZDA.
    16. 7. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj nas jame učijo o vesolju

    Pri iskanju življenja in raziskovanju vesolja je izjemno pomemben etični vidik, poudarja Andreea Oarga-Mulec.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo o drogah

    Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

    Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
    Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

    Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
    Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Čas je, da si povrnemo zasebnost

    Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo o drogah

    Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

    Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
    Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

    Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
    Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

    Čas je, da si povrnemo zasebnost

    Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
    Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo