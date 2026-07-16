Borut Sajovic: Robert Golob ne meče puške v koruzo

Z vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda in bivšim obrambnim ministrom Borutom Sajovcem smo govorili o obrambnih izdatkih in predlogu referenduma o članstvu v Natu ter o integriteti poslancev, preiskovalnih komisijah in vladi v senci. Zanimalo nas je tudi, kakšno strategijo ima Gibanje Svoboda za čas, ko bo v opoziciji.

Nato med obrambne izdatke Slovenije ni štel nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov. Trdite, da zaradi birokracije, ne zaradi vsebine. Pravite, da če bi denar za nekatere projekte, kot je Luka Koper, imeli na računu ministrstva za obrambo, ne ministrstva za infrastrukturo, se o neupoštevanju ne bi pogovarjali. Pojasnite, prosim.

Za iztočnico naj navedem stavek: »Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti.« In prav to delamo ta trenutek. Ste slišali, da bi bil kdo skrušen, ponižan ali prizadet v Ankari? Glede na fotografije s protokolarnih dogodkov mislim, da so se imeli dobro. Hočem reči, da naši obrambni izdatki niso ključna zgodba Nata. To je predvsem zgodba slovenske politike. Tema obrambnih izdatkov je zlorabljena za slovenske notranjepolitične potrebe. Kaj je dejstvo? V 35-letni zgodovini te države nobena vlada ni v obrambo, odpornost in varnost vložila toliko kot naša. Nato v istem poročilu, ki je bilo večkrat zlorabljeno, zapiše, da smo naredili korak naprej, ne pa zadosten. Za Slovenijo rečemo, da smo res pomembna geostrateška točka. Koridorja Koper–Ljubljana–Hodoš in Koper–Ljubljana–Cerklje ob povezavi Krka–Zagreb sta pomembni zgodbi. Kaj nam pomaga vsa ta imenitna, sofisticirana in draga vojaška tehnika, če ne gre skozi železniške predore, če zanjo ne bo prostora na cestah? Nekateri se norčujejo, da smo s tem denarjem delali železniško postajo v Ljubljani. Saj ne gre za postajo.

Za kaj pa gre?

Gre za ključno slovensko in evropsko vozlišče, ki mora delovati tako, kot je treba. Ni pomembna samo infrastruktura. Enako pomembno je vlaganje v bolnišnice. Bolnica Petra Držaja je pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za bolnišnico v Brežicah, kar smo podprli, so že imeli gradbeno dovoljenje in tam se gradi. Podobno je tudi v Celju, Vojniku in Mariboru.

Tudi zadnja anketa Mediane za Delo je pokazala, da si večina državljanov – 40 odstotkov – želi vlaganj v infrastrukturo, civilno zaščito, predvsem pa v dvojno rabo tega v zvezi z obrambnimi izdatki.

Lani smo naredili 745 poletov s helikopterjem za potrebe reševanja. Razumljivo je, da Slovenci tako razmišljamo, ker smo daleč od ukrajinsko-ruske fronte. Kar se tiče Nata in obrambnih izdatkov, slovenska politika zanemarja pomen javnega mnenja. Tudi ministru za obrambo je lažje, če ima podporo javnosti, zato vidim dvojno rabo kot izjemno pomembno zgodbo. Z ministrom Valentinom Hajdinjakom sva opravila korektno primopredajo. Želim biti njegov sodelavec, ne politični nasprotnik. Za nas ni ključno, kaj o obrambnih izdatkih misli Nato, ključno je, kaj o njih misli slovenska javnost.

Premier Janša je na nedavnem vrhu Nata obljubil, da bo njegova vlada v nasprotju s prejšnjo, torej vašo, izpolnila slovenske obrambne zahteve. Sočasno pa je predsednik Resnice predlagal, da se o nadaljnjem članstvu v Natu izrečejo državljani na referendumu. Bi podprli tak referendumski predlog?

To so politične igrice, preusmerjanje pozornosti in ustvarjanje dimne zavese. Predsednik državnega zbora je za to vlado opravil ključne naloge. Njegova javnomnenjska podpora mora dobiti tudi kakšen bonbonček, da je vsaj del zgodbe kredibilen in verodostojen. Ve pa se, da ničesar ne naredi sam. Očitno je od šefa dobil dovoljenje. Jasno je, da je to samo piarovska zgodba, ki ne bo imela in ne sme imeti zaključka. Ne glede na to, kaj si mislimo o Natu, o vseh njegovih izzivih in težavah, je za Slovenijo zavezništvo koristno in dobrodošlo. Če bo referendum, bom podprl, da ostanemo v Natu, kajti dežnik nam zagotavlja kar veliko varnosti.

Gre pri referendumskem predlogu Resnice za preusmerjanje pozornosti od vseh težav z njihovim poslancem Borisom Mijičem, ki dolguje delavcem in državi, zdaj pa kaže, da se je lagal tudi o izobrazbi.

Cinično in ironično je, da je v tem mandatu Resnica postala največja laž. Tisti, ki so najbolj zagovarjali demokracijo in protikorupcijo, so največji antidemokrati in tisti, ki pomagajo koaliciji stvari pomesti pod preprogo. Menim, da Resnici, ki je seveda ključna – skupaj z Demokrati – za obstoj te vlade, namenjamo preveliko pozornost.

Kakšen vtis ste si do zdaj ustvarili o predsedniku državnega zbora in drugih poslancih te stranke?

Ni pomembno, kaj si mislim jaz. Pomembno je, da smo zaradi takih zgodb kredibilnost v slovenski politiki izgubili vsi. Kaj je največji kapital vsakega politika? Zaupanje ljudi. Ali lahko nekdo, ki se požvižga na notarsko overjeno pogodbo, ohrani zaupanje? Težko.

Januarja letos, ko je bila vaša stranka še na oblasti, ste na znamenito kosilo vabili tudi Resnico. Ali takrat še niste imeli uvida v to, kakšna stranka je to?

O odgovornih rešitvah se želimo pogovarjati z vsemi, z dejanji pa vsakdo pokaže, komu je mar za samopromocijo in populizem, komu pa za iskrena dejanja.

V Gibanju Svoboda ste napovedali ustanovitev vlade v senci. Boste obrambni minister v senci?

Moja naloga je zdaj v parlamentu. Izbrali smo si šest razvojnih področij, od katerih bo odvisna prihodnost te države, tudi kakovost življenja vseh nas. Želimo dati drug pogled. Politika je kolektivni šport. V vladi v senci bo prostora za veliko ljudi, tudi tistih, ki so neideološko in nestrankarsko vezani.

Lahko koga razkrijete?

Ni še čas, ni potrebe za to. O tem bomo govorili jeseni. Jasno je, da jo bo vodil Robert Golob. V tej državi se prevečkrat pogovarjamo samo o tem, kaj bomo delili. Preprosto moramo ustvariti več. Za to, da ustvarimo več, pa potrebujemo manj birokracije, več znanja, več digitalizacije, več pameti, predvsem pa več sodelovanja.

Kaj bodo ključni vsebinski poudarki vlade v senci – na kaj se boste osredotočili v opozicijskem mandatu?

Naloga je, da iščemo dobre rešitve v korist te države. In da predstavimo alternativo in drugo pot, kako bi bile stvari lahko drugače, bolje urejene.

Bo predsednik stranke Robert Golob ostal v politiki kot vodja opozicije? Koliko motivacije za delo v opoziciji še opažate pri njem?

Naš predsednik je hiter mislec, odločen in nekdo, ki ne vrže puške v koruzo. Njegove obljube, da je v dveh mandatih možno Slovenijo popeljati na boljšo razvojno pot in ob bok najrazvitejšim evropskim državam, jemljem resno. Na sestankih poslanske skupine sediva nasproti. V njegovih očeh vidim žar, lesk, voljo za tekmovanje in iskanje najboljših rešitev v dobro vseh.

Zdi se, da opozicijsko vlogo igra le Levica, v SD in tudi pri vas pa je videti, da še iščete opozicijski zagon.

Prehod v opozicijo je vedno zahteven in težaven. Javnost ima pravico do svojega mnenja, do svoje ocene. Če pa bi izstopali in kričali, bi bil na drugi strani mogoče očitek, češ, imeli ste štiri leta časa, zakaj vsega tega, kar zdaj predlagate, niste opravili.

Vladi dajete sto dni miru?

Tako je. V politiki je kljub vsemu nujno sodelovanje, nekaj viteštva. Negativno sem presenečen, da je začetek te vlade tako ideološki, tako zazrt v preteklost in tako zaznamovan s stvarmi, ki bodo delile.

Koalicija z Resnico je že dvakrat zavrnila dnevni red izredne seje državnega zbora, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cubu in financiranju strank. Boste zdaj prisluhnili predlogu predsednika državnega zbora, da bi vsako izmed zahtev za preiskovalko umestili na ločeno sejo?

Govorimo o spoštovanju ustave, zakonov, poslovnika. Če bi ugodili tej zahtevi predsednika državnega zbora, potem se bo on po prvi in drugi spomnil še tretje, četrte in pete zahteve, tako kot mu bodo naročili v največji parlamentarni stranki, ki si zdaj gotovo želi eno od največjih afer v zgodovini samostojne Slovenije pomesti pod preprogo. Spomnimo se oglasov na panojih pred volitvami: »Bo moj sin še pel slovenske pesmi?« Mene je strah, da jih bo pel v hebrejščini ali pa v kakšnem drugem jeziku, zato ker hlapčujemo.

Jelko Kacin je na tem mestu dejal: »Za obrambo države je dobro le najboljše, in to prihaja iz Izraela.« Je verjetno, da bo nova vlada kupovala orožje v Izraelu?

Jelko Kacin je izkušen politik, predvsem pa tudi piarovec. Njegova izjava ni bila naključna. Očitno mora pripraviti teren za te nakupe.

Kot kaže, bo posebej zanimiva letošnja županska tekma v Ljubljani. Boste imeli svojega kandidata ali boste podprli Zorana Jankovića, morda na drugi strani svojo bivšo članico Urško Klakočar Zupančič?

Ljubljana je po dvajsetih letih županovanja Zorana Jankovića drugačno, lepo, zeleno in uspešno mesto. Moram reči, da so odgovornost župana glavnega mesta, predvsem pa njegova učinkovitost in operativnost ključne tudi za razvoj pomembnega dela države. Župan je samo v delu zgodbe politik. V drugem delu mora biti izjemen gospodar. Lahko je kritizirati župana. Številni od tistih, ki to počnejo, gotovo ne zmorejo voditi takega sistema. Koga bo podprla moja stranka, se bomo pogovarjali, z županom Jankovićem smo dobro sodelovali, tudi projekti so v dobro mesta in v dobro države. Prepričan sem, da župan Zoran Janković za zdaj nima konkurence.

Za vašega namestnika v poslanski skupini Lenarta Žavbija je bilo ugotovljeno, da je s svojo izjavo o vazelinu kršil etični kodeks državnega zbora. Kaj ste mlajšemu poslanskemu kolegu svetovali kot izkušen politik in vodja poslanske skupine?

Lenart Žavbi je mlad, ambiciozen, a že zelo izkušen, načitan in bogato teoretično podkovan politik. Zadovoljen sem, da mu ni bilo treba dati nobenega nasveta, ker je stvari sam ponotranjil, napisal opravičilo, sprejel odgovornost. Mislim, da je s tem dal zgled tudi številnim precej starejšim in izkušenim, ki so v podobnih zdrsih ravnali predvsem drugače. Pri njem spoštujem, da je bil odkrit, iskren, da je prevzel odgovornost in tudi nosi posledice.

Kako komentirate blokado bivše zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel?

Tanja Fajon je ugledna mednarodna diplomatka, predstavnica slovenske države in je tej vlogi gotovo kos. Slovenci moramo biti eno kot narod, ne samo levi in desni. Gotovo gre tudi za preusmerjanje pozornosti, ko je bil iz Evropske ljudske stranke izključen poslanec SDS Branko Grims. Slovenija je s tem dobila rumeni karton v Bruslju.