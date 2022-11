Boscarol nakazal milijonsko donacijo gasilcem

Ajdovski podjetnik Ivo Boscarol je Gasilski zvezi Slovenije nakazal 1,47 milijona evrov. Kot je zapisal v današnjem sporočilu za javnost, je s tem izpolnil javno obljubo, dano ob velikem požaru na Krasu letos julija. Takrat je napovedal, da bo prostovoljnim gasilcem doniral toliko sredstev, kot jim bo izplačala vlada.

»Osnovni motivi za donacijo so bili zahvala za njihov trud, vzpodbuda, da bi zdržali naslednje dni v peklenskih razmerah, motivacija prostovoljcem, da bi se jim pridružili, in zato, da bi vedeli, da vsi Slovenci cenimo to, kar počnejo za prebivalce in naravo Krasa,« je Boscarol še zapisal v sporočilu.

Kot je dodal, ob tem ni imel namena posegati v obstoječi način in koncept prostovoljnega gasilstva v Sloveniji ali ga spreminjati v plačane intervencije, ampak prispevati po svojih močeh ter »motivirati tudi druge, da bi prispevali sredstva za dodatno motivacijo tistim, ki so s svojim trudom ohranili vsa človeška življenja ter prav vse hiše na Krasu«.

Zbiranje podatkov o udeležbi gasilcev je trajalo precej časa, zato se Boscarol vsem udeleženim opravičuje za čakanje na donacijo. Po prejetju potrebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije je vlada sprejela sklep, da se za sodelujoče prostovoljne gasilske organizacije, ki so sodelovale pri gašenju požarov na območju Krasa, preko gasilske zveze zagotovi 1.470.034 evrov.

To pomeni, da so za vsakega gasilca, ki je na požarišču delal do osem ur, namenili 63 evrov na dan oziroma 94,5 evra na dan za vsakega gasilca, ki je delal več kot osem ur na dan.

»Tako je nastala osnova za donatorsko pogodbo s prejemnico, Gasilsko zvezo Slovenije, po kateri sem 24. oktobra sredstva v višini 1.470.034 evrov tudi nakazal in izpolnil svojo dano obljubo,« je še zapisal Boscarol. Po pogodbi bo gasilska zveza donirana sredstva razdelila med organizacije prostovoljnih gasilcev po kriteriju sodelovanja prostovoljcev pri gašenju požara.

S prispevkom gasilcem sta Ivo in njegova hčerka Taja Boscarol zaključila izplačevanje donacij v skupni višini 30 milijonov evrov iz kupnine Pipistrela. Delno sta jih namenila zaposlenim v Pipistrelu, delno pa za različne projekte širokega družbenega pomena, da bi lahko čim več ljudi imelo korist od njih, še piše v sporočilu za javnost.

Ob tem sta izrazila upanje, da bo tudi donacija za izgradnjo zdravstvenega doma Ajdovščina in večnamenskega intervencijskega centra s helikopterjem, ki bosta predvidoma zaživela leta 2025, pripomogla k hitrejšim intervencijam na širšem območju Primorske in s sposobnostjo omejitve požarov v začetnem stadiju preprečila požare takih razsežnosti, kot je bil zadnji na Krasu.