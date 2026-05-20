Boscarol z novo inovacijo: testira jo že policija, podpira Generali

»Vsak avto ima brisalce, motoristi pa, čeprav so še bolj izpostavljeni, do zdaj niso imeli ničesar,« je ob predstavitvi nove slovenske inovacije dejal podjetnik Ivo Boscarol. Startup Bikeguard je namreč razvil mini brisalec za motoristične čelade, ki voznikom omogoča boljšo vidljivost v dežju, megli in slabih vremenskih razmerah. Inovacijo že testirajo tudi slovenski policisti, pri projektu pa sodeluje zavarovalnica Generali.

Gre za majhen brezžični sistem z brisalcem, nameščenim na vizir čelade, ki fizično odstranjuje kapljice z voznikovega vidnega polja. Kot je poudaril direktor podjetja Peter Boscarol, je težava slabe vidljivosti med vožnjo ena ključnih nevarnosti za motoriste.

Peter Boscarol je sicer nečak Iva Boscarola. FOTO: Delo

»Motoristi si danes vizir brišejo kar z roko. Druge rešitve tako rekoč ni bilo. Bikeguard pa omogoča fizično odstranitev mikrokapljic z vizirja, podobno kot brisalci v avtomobilu,« je pojasnil Peter Boscarol.

Po njegovih besedah je ideja nastala med vožnjo v dežju, ko so motoristi iskali rešitev za slabo vidljivost. Iz prvega prototipa se je nato razvila zgodba, ki danes že dobiva mednarodne razsežnosti. Podjetje izdelek prodaja po spletu po vsem svetu, med uporabniki pa so tudi dostavljavci krvi v Londonu in policijske enote.

Policija že preizkuša sistem

Predstavnik prometne policijeje povedal, da so policisti že prejeli nekaj kompletov za testiranje po Sloveniji.

»Vsak element, ki prispeva k večji varnosti, je pomemben. Takšni pripomočki lahko pomagajo predvsem pri počasnejši vožnji v mestih in v slabem vremenu,« je dejal. Pri tem je opozoril, da tehnologija ne pomeni dovoljenja za hitrejšo vožnjo, temveč zgolj boljšo vidljivost.

Na Agenciji za varnost prometa pa so opozorili, da so motoristi med najbolj ranljivimi skupinami v prometu. Lani je na slovenskih cestah umrlo 26 motoristov, kar je bilo sto odstotkov več kot leto prej. Med glavnimi vzroki ostajajo neprilagojena hitrost, precenjevanje sposobnosti in slaba opaznost motoristov v prometu.

Generali vidi potencial za večjo varnost

Projekt podpira tudi Generali, kjer menijo, da lahko tehnologija pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj v prometu.

»Ko se je pojavila možnost sodelovanja pri tej rešitvi, smo hitro prepoznali potencial. Gre za primer, kako lahko inovativna tehnologija prispeva k večji prometni varnosti,« je povedal član uprave Generali Slovenija Mitja Feri. Zavarovalnica bo uporabnikom omogočila ugodnejši nakup sistema in posebne povezave pri zavarovalnih produktih.

Boscarol: Najtežje je ljudi prepričati v novosti

Ivo Boscarol, ki je soustanovitelj podjetja, je poudaril, da je največji izziv vsake inovacije prav spreminjanje navad uporabnikov.

»Super je biti inovator, zelo težko pa je od tega živeti. Ljudje potrebujejo čas, da razumejo, da jim lahko nekaj novega dejansko pomaga,« je dejal. Po njegovem mnenju bi lahko Bikeguard za motoriste pomenil podobno revolucijo, kot jo je nekoč uvedel varnostni pas v avtomobilih.

Podjetje je medtem že zaščitilo ključne tehnične rešitve z evropskimi in ameriškimi patenti, med drugim poseben zaklepni mehanizem in material metlice, ki ne poškoduje vizirja. Sistem trenutno stane 165 evrov, v podjetju pa že razvijajo nove različice, tudi za večje motorje in vetrne zaščite, v prihodnje pa razmišljajo celo o integrirani kameri za snemanje vožnje.

Prodanih že 10.000 izdelkov

Podjetje Bikeguard je na trgu prisotno dve leti, v tem času pa so prodali že več kot 10.000 izdelkov po svetu. Večina prodaje trenutno prihaja iz tujine, predvsem iz Anglije, Nemčije, Švedske in Norveške, kjer motoristi vozijo vse leto. Izdelek je bil sprva razvit predvsem za profesionalne uporabnike, kot so policisti, reševalci, dostavljavci hrane in drugi, ki morajo voziti v vseh vremenskih razmerah.

Peter Boscarol je pojasnil, da so bile tudi tehnične zahteve prilagojene profesionalni uporabi: naprava deluje do hitrosti 180 kilometrov na uro, omogoča osem ur delovanja in ima triletno garancijo. Šele zdaj podjetje postopno vstopa tudi na širši trg običajnih uporabnikov.

Podjetje trenutno proizvede okoli 10.000 enot na leto, proizvodnja pa poteka v Ljubljani. Ključna komponenta sistema je japonski motorček, zaradi katerega proizvodnjo povečujejo postopoma in premišljeno.