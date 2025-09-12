Bosta država in nadškofija zgladili spor z menjavo zemljišč?

Direkcija RS za infrastrukturo se je danes odzvala na očitke Nadškofije Ljubljana v zvezi z gradnjo kolesarske povezave Bled–Bohinj. Na nadškofiji so med drugim opozorili, da novo gradbeno dovoljenje onemogoča služnost oziroma gospodarjenje z njihovimi gozdovi, zato so vložili pritožbo na izdajo dovoljenja.

»Na odseku Obrne–Soteska, kjer je Direkcija RS za infrastrukturo pridobila spremenjeno gradbeno dovoljenje, na katero se je Nadškofija Ljubljana prek svojih pooblaščencev pritožila, so vse spremenjene ureditve znotraj območja, predvidenega za trajne in začasne služnosti. Direkcija RS za infrastrukturo meni, da se s spremembo gradbenega dovoljenja ne posega v pravice Nadškofije Ljubljana,« so zapisali v odgovoru.

Po prepričanju direkcije se pogoji za gospodarjenje z gozdom s spremembo celo izboljšujejo ter da gre samo za napako v izdani odločbi o spremembi gradbenega dovoljenja, kar se bo izkazalo na ustni obravnavi, ki bo potekala septembra na Upravni enoti Radovljica.

Pojasnili so še, da sta se s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi služnosti stranki (občina Bohinj in Nadškofija Ljubljana) na odseku Soteska–Bohinjska Bistrica sporazumno dogovorili glede trajne služnosti za gradnjo kolesarske povezave ter tudi glede nadaljnje uporabe območja gozdnih cest na njeni trasi. Direkcija RS za infrastrukturo in občina Bohinj sta po njihovih trditvah zaveze ves čas spoštovali, občina je tudi plačala dogovorjeno odškodnino, gradnja pa je potekala in bila izvedena skladno z dogovorjenimi projektnimi rešitvami.

Na očitke, da gradnja kolesarske povezave in postavitev dodatnih zaščitnih ograj onemogočata gospodarjenje z zalednimi gozdovi, je direkcija odgovorila, da so bile že ob sklenitvi pogodbe upoštevane vse zahteve glede načina gradnje. »Je pa res, da so se v času gradnje pojavile potrebe po dodatni zaščiti pred padajočim kamenjem, kar v prvotnem dogovoru (pogodbi) ni bilo predvideno. Zaradi tega je Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k predlogu za ustanovitev nove služnostne pravice za postavitev dodatnih zaščitnih ograj.«

Še nedokončani odsek kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem v Soteski FOTO: Avtokampi.si

Ker je nadškofija ta predlog zavrnila, je direkcija naročila izdelavo izvedenskega mnenja in skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije izdelala tehnološki elaborat že izvedenih in načrtovanih dodatnih ukrepov na kolesarski povezavi, ki bi omogočili gospodarjenje z gozdom. Ti sicer še niso izvedeni v celoti, na direkciji pravijo, da bodo to storili takoj, ko bo dosežen sporazum z nadškofijo.

Pojasnili so še, da je bil včeraj na direkciji sestanek, na katerem so se dogovorili, da se trenutno kot najustreznejša rešitev kaže zamenjava zemljišč. »V najkrajšem možnem času bo tako organiziran skupni sestanek s SiDG, ki skrbi za državne gozdove, z namenom evidentiranja zemljišč, ki bi lahko bila predmet zamenjave, glede na ocenjeno vrednost posameznih zemljišč,« so še pojasnili na direkciji.

Takšno rešitev so kot najboljšo navedli že v odvetniški družbi, ki zastopa Nadškofijo Ljubljana, torej menjavo gozdov v naravi. Kot so nam pojasnili v odvetniški družbi, gre za okoli 540 hektarov gozdov, pripravljeni pa so tudi na doplačilo. Vrednost gozdov je, glede na cene tovrstnih zemljišč, od 2,5 do pet milijonov evrov.

Z zamikom gradnje kolesarske steze je sicer že ogroženo financiranje projekta; če je do oktobra prihodnje leto ne bodo končali, bodo morali vrniti slabe tri milijone že odobrenih evropskih sredstev.