Bosta SMC in SAB še v državnem zboru?

Ljubljana – Če bodo na predčasnih volitvah, ki se glede na napovedi najmočnejših strank zdijo najverjetnejša možnost za rešitev politične krize zaradi odstopa predsednika vlade Marjana Šarca , volilni upravičenci glasovali tako, kot so se opredelili v našem barometru na začetka tega meseca, bi SAB in SMC ostali pred vrati parlamenta.V ponedeljek bo Delo objavilo novo merjenje podpore strankam in politikom, v katerem bo zanimivo videti, ali bo Šarčev odstop vplival na razmerje moči med strankami ter kdo bo največ pridobil in kdo izgubil.Po projekciji sestave novega parlamenta pa SAB in SMC, ki imata zdaj pet in deset poslancev, ne bi bili edini poraženki predčasnih volitev: štiri poslance bi v primerjavi s sedanjo sestavo izgubila tudi SDS. Daleč največ bi jih pridobila LMŠ, deset, štiri več bi imela NSi, tri Levica in dva SNS, SD in Desus pa bi ostali pri desetih oziroma petih.A pri projekciji je treba upoštevati, da se, denimo, SAB na volitvah po pravilu odreže bolje, kot ji napovedujejo ankete, in da Desus po dolgih letih ne bo nastopil s Karlom Erjavcem v glavni vlogi. Poleg tega pri izračunu nismo upoštevali volivcev, ki so na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile volitve jutri, odgovorili z »ne vem«, »nobene« in »ne želim odgovoriti«. Ker je bilo teh skupaj kar 37 odstotkov, bi lahko pomembno vplivali na volilni rezultat.