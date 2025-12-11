Generalštab Slovenske vojske ima novega poveljnika

Vlada je na današnji seji na predlog ministra za obrambo Boruta Sajovica za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV) imenovala brigadirja Boštjana Močnika. Dosedanji poveljnik sil SV Močnik, ki se je v vojski zaposlil leta 1998, bo kot deseto ime na čelu Generalštaba nadomestil generalpodpolkovnika Roberta Glavaša.

Brigadir Boštjan Močnik, ki se je rodil julija 1974, je od leta 2023 poveljnik sil SV, ki med drugim zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Sloveniji in tujini.

Pred tem je bil poveljnik 1. brigade, opravljal pa je tudi številne druge dolžnosti v SV. Med drugim je bil načelnik oddelka za strateško planiranje Generalštaba SV in tamkajšnji načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti, je zapisano na spletni strani Slovenske vojske.

Močnik je karierni vojak, sicer magister obramboslovja, ki je tudi dobitnik številnih medalj in priznanj na vojaško-obrambnem področju.

Nasledil bo načelnika Roberta Glavaš, ki ga je vlada na to funkcijo kot deveto ime na čelo SV imenovala aprila 2020, letos pa je izpolnil pogoje za upokojitev. Vlada skladno z zakonom o obrambi načelnika Generalštaba SV imenuje in razrešuje na formacijsko dolžnost brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb.

Minister za obrambo Borut Sajovic bo odločitev predstavil na današnji novinarski konferenci po seji vlade.

Glavaša in novoimenovanega načelnika Močnika bo popoldan v predsedniški palači sprejela vrhovna poveljnica obrambnih sil in predsednica republike Nataša Pirc Musar.