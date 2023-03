Boštjančič: Ne cincamo zaradi strahu

V nadaljevanju preberite:

Tako programi političnih strank kot tudi koalicijska pogodba sedanje vlade govorijo o »aktivaciji« prihrankov gospodinjstev oziroma slovenskega kapitala. To poenostavljeno pomeni, da bi denar, ki ga imajo varčevalci trenutno zelo nizko obrestovanega na bančnih računih, preusmerili drugam – v naložbo v donosnejše državne obveznice, ki bi jih lahko kupile fizične osebe (tako imenovane ljudske obveznice). O datumu izdaje ljudskih obveznic minister Klemen Boštjančič ne želi govoriti, a pravi, da naj bi se to zgodilo v bližji prihodnosti. Na prošnjo, naj to prihodnost konkretneje definira, minister odgovarja, da to pomeni »letos ali prihodnje leto«. Minister za finance Klemen Boštjančič na vprašanje Dela, ali z izdajo omahuje, ker se boji, da bi bil po izkušnji z razlaščenimi vlagatelji ob bančni sanaciji odziv na morebitno ponudbo obveznic za prebivalstvo porazen in bi se pokazalo nezaupanje malih vlagateljev v slovensko državo in vlado, odgovarja nikalno. Kaj kaže o zanimanju za ljudske obveznice poizvedovanje na družbenih omrežjih?