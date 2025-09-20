  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Boštjančič: Umik uvedbe obvezne božičnice ni izključen

    Finančni minister Klemen Boštjančič bi si v prihodnje želel »malo manj kritizerstva«, preden se socialni partnerji o predlogu pogovorijo.
    Minister za finance Klemen Boštjančič je ob robu kongresa Gibanja Svoboda poudaril, da vlada pri predlogu uvedbe obvezne božičnice ne izključuje možnosti umika, vse pa je odvisno od poteka socialnega dialoga. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Minister za finance Klemen Boštjančič je ob robu kongresa Gibanja Svoboda poudaril, da vlada pri predlogu uvedbe obvezne božičnice ne izključuje možnosti umika, vse pa je odvisno od poteka socialnega dialoga. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    20. 9. 2025 | 17:03
    20. 9. 2025 | 17:20
    A+A-

    Minister za finance Klemen Boštjančič ne izključuje možnosti, da vlada umakne predlog uvedbe obvezne božičnice. Kot je poudaril, je vse odvisno od poteka dialoga med socialnimi partnerji. Zavrnil je tudi kritike delodajalskih organizacij glede nedemokratičnega načina napovedi uvedbe obvezne božičnice.

    image_alt
    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Kot je na novinarski konferenci po koncu današnjega kongresa Gibanja Svoboda povedal minister za finance Klemen Boštjančič, je vlada v primeru predloga uvedbe obvezne božičnice ubrala demokratičen način. »Bolj demokratičnega načina si ne znam predstavljati,« je pristavil.

    V prihodnje bi si želel »malo manj kritizerstva«

    Kot je spomnil, se je morala vlada, preden predstavi svoje stališče, o predlogu najprej pogovoriti in ga soglasno potrditi. Takoj za tem pa so ga poslali socialnim partnerjem v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet (ESS) in jih pozvali k razpravi o predlogu.

    »Pričakovanja o tem, da se bomo prej pogovorili s socialnimi partnerji, ali so to sindikati ali delodajalska združenja, sploh ne razumem. Verjamem, da bi marsikdo v socialnem dialogu rad odločal v imenu vlade in postavljal stališča ali mnenja vladi, ampak tako pač ne gre. Tako kot si mi ne dovolimo, da bi se vtikali v to, kakšna stališča imajo sindikati ali delodajalci, pričakujem enako tudi od njih,« je poudaril.

    Kot je dejal, tri leta in pol s strani delodajalskih združenj poslušajo samo kritike, vrsta ukrepov, ki so jih izvedli, pa je bila preslišana. »Osebno menim, da je to zelo nekonstruktivno, ampak vsaka stran v socialnem dialogu si pač sama postavlja svojo strategijo za dogovore ali za dialog,« je še navedel.

    V prihodnje bi si želel »malo manj kritizerstva«, preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo. Boštjančič verjame, da bodo to opravili v prihodnjih dneh. »Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake,« je napovedal.

    image_alt
    Golob z najavo božičnice razburil delodajalce

    Ne izključuje možnosti umika

    Ob tem finančni minister ne izključuje možnosti, da vladni predlog uvedbe obvezne božičnice na koncu umaknejo. Je pa, kot je poudaril, vlada svoje stališče o tem v četrtek jasno povedala in tudi skomunicirala.

    Glede možnosti, da bi bila obvezna božičnica uvedena že letos, pa je Boštjančič spomnil, da z vidika zakonodaje do tega vodita dve poti. Ena od njih je poseg v tri zakone, ki je nekoliko daljša pot, a je v primeru, če je volja, izvedljiva, druga pa je prek interventnega zakona. »O sami poti se bomo vzporedno pogovarjali, predvsem pa je zdaj na vrsti dialog s socialnimi partnerji,« je še dejal.

    Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za t. i. normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.

    Napoved o njeni uvedbi medtem razburja reprezentativne delodajalske organizacije. Te so prepričane, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pri tem pa vladi očitajo tudi »ponovno ignoranco socialnega dialoga«.

    Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je med drugim v petek dejal, da je načrt premiera Roberta Goloba v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, pa je po njegovem skregano z zdravo pametjo. Ob tem je tudi zagrozil z izstopom OZS iz socialnega dialoga, saj da je način, kako je premier napovedal vladne načrte v zvezi z njo, še ena kršitev pravil ESS. Predstavniki sindikalnih organizacij na drugi strani vladni predlog pozdravljajo.

    vladaKlemen Boštjančičbožičnicasocialni dialog

