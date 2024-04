Boštjančič: Pošte in Triglava ne nameravamo privatizirati

Potem ko je ministrstvo za finance z enoletno zamudo le pripravilo predlog nove strategije upravljanja državnih naložb, ta že dviguje prah. Finančni minister Klemen Boštjančič se je tako danes sestal s sindikati in miril strahove pred privatizacijo Pošte Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Ti dve naložbi namreč po novem v klasifikaciji ne bi bili več opredeljeni kot strateški, ampak kot pomembni.

V veljavni skoraj deset let stari strategiji sta omenjeni državni družbi opredeljeni kot strateški, kar pomeni, da mora država v njima po zakonu obdržati najmanj 50 odstotni delež plus delnico, s spremembo v portfeljsko naložbo pa bi bil obvezen državni delež le še 25-odstoten plus delnica. Pošta je trenutno v popolni državni lasti, v Triglavu pa ima država posredno prek pokojninske blagajne in Slovenskega državnega holdinga (SDH) 62 odstotkov delnic. Sindikate je zato sprememba močno razburila.

Ogorčeni sindikati

»V Sindikatu poštnih delavcev smo ogorčeni nad predlogom Odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki predvideva, da bo Pošta Slovenije opredeljena zgolj kot pomembna naložba in ne več strateška, kot je to danes. Kakršnakoli privatizacija Pošte Slovenije bi bila popoln unikum v Evropi, saj so poštne storitve skoraj povsod v celoti v lasti in pod nadzorom držav,« so se odzvali v Sindikatu poštnih delavcev Slovenije. Kot opozarjajo, privatizacija Pošte Slovenije tako ni le vprašanje zaposlenih, temveč vseh državljanov in državljank: »Kakršnakoli privatizacija bi namreč povzročila, da se bi dejavnosti, ki nosijo dobiček za provizije, preselile v zasebne ali tuje žepe, čemur smo bili v preteklosti že priča.«

Morebitni prodaji Pošte in Triglava nasprotujejo tudi v Konferenci sindikatov Zavarovalnice Triglav. Napovedali so, da bodo skupaj s sindikatom poštnih delavcev z vsemi razpoložljivi sredstvi nasprotovali privatizaciji. »Javnost je treba spomniti, da sta največja lastnika Zavarovalnice Triglav ZPIZ in SDH ter da se večina dobička zavarovalnice steka direktno v pokojninsko blagajno ter državni proračun. S s prodajo večinskega deleža Zavarovalnice Triglav, bi že tako presušena pokojninska blagajna kmalu dokončno presahnila in bo toliko večji pritisk na podaljševanje delovne dobe vseh zaposlenih v Sloveniji in nižanje pokojnin,« so opozorili.

Tehnična sprememba

Minister Boštjančič je po sestanku s sindikati povedal, da so šli s socialnimi partnerji skozi dileme in vprašanja, ki so se odprla. »Ne gre za namen vlade, da bi privatizirali Pošto Slovenije ali Zavarovalnico Triglav,« je zatrdil. »Gre za tendenciozne in neutemeljene špekulacije,« je dodal. Minister je pojasnil, da so se za spremembo omenjenih dveh naložb odločili zgolj iz zato, ker ne izpolnjujeta tehničnih pogojev, da bi bili uvrščeni med strateške. Dodal, je, da bo vlada po potrebi v strategijo vnesla dodatne varovalke, s katerimi bo jasneje opredelila, da naložbi nista namenjeni prodaji.

Predlog strategije predvideva tudi spremembo klasifikacije večinsko državnega Telekoma Slovenije, in sicer iz portfeljske naložbe, v pomembno. Boštjančič je pojasnil, da so se za to odločili, ker so presodili, da gre za pomembno naložbo, kjer naj država ohrani lastniški delež.

Turizem ni več strateški

Predlog strategije predvideva tudi spremembo klasifikacije večinsko državnega Telekoma Slovenije, in sicer iz portfeljske naložbe, v pomembno. Boštjančič je pojasnil, da so se za to odločili, ker so presodili, da gre za pomembno naložbo, kjer naj država ohrani lastniški delež.Po veljavni strategiji upravljanja skoraj 80 odstotkov od skupaj 12 milijard evrov naložb, ki jih upravlja SDH predstavljajo strateške naložbe. Po novem predlogu, kot navaja STA, strateške med drugim ostajajo Dars, elektrodistribucijska podjetja, Gen energija, Holding Slovenske elektrarne, Luka Koper, DRI, Koto, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Slovenske železnice, Uradni list, Slovenski državni gozdovi, DSU, Loterija Slovenije, SID banka. Od turističnih družb, ki jih je država v zadnjih letih podržavila, pa naj bi pomembni ostali le Sava in Istrabenz Turizem, medtem ko bi bile Terme Olimija, Istrabenzu in Thermana po novem portfeljske.