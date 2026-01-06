Boštjančič: Slovenija lani z nižjim primanjkljajem od načrtovanega

Slovenija je leto 2025 po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča kljub božičnici in nekaterim dodatnim izdatkom sklenila z nižjim proračunskim primanjkljajem od načrtovanega.

Znašal je 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), načrtovan je bil pri 2,6 odstotka BDP, je v ponedeljkovi oddaji Marcel na TV Slovenija povedal Boštjančič.

»Primanjkljaj je znašal 1,7 milijarde evrov, načrtovan je bil 1,86 milijarde evrov,« je dejal Boštjančič. Kot je dodal, je bil primanjkljaj v primerjavi z enim letom prej, ko smo imeli enega najnižjih v Evropi – znašal je 1,2 odstotka BDP –, višji. »Je pa v primerjavi z državami EU še vedno na spodnji strani in še vedno zelo daleč od nekaterih drugih držav, tudi nam bližnjih, kot je na primer Avstrija,« je dejal.

Ključni razlogi za nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi, ki se bo po napovedih nekaterih glavnih institucij lani gibala okoli enega odstotka, so po mnenju ministra velike spremembe v globalni politiki, predvsem ameriški politiki, pa tudi posledice kriz iz preteklih let.

»Slovenija ni bila nobena izjema, a prav te institucije napovedujejo gospodarsko rast za letos in prihodnje leto spet okoli dveh odstotkov,« je dejal.