Boštjančičevi glasovi gravitirajo proti Jankoviću, Ropovi proti Mescu

V Delovem studiu smo pred nedeljskimi lokalnimi volitvami gostili politologa dr. Marinka Banjca s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Z njim smo potegnili črto pod letošnjo kampanjo, ki je bila najbolj zanimiva v prestolnici države. V Ljubljani se za županski stolček poteguje 15 kandidatov. »Število kandidatov je gotovo posledica tega, da je Zoran Janković že dolgo na oblasti. Ljudje in politične stranke ter politični akterji so začutili, da je čas, ko Jankoviću vendarle lahko pokažejo otipljivo nasprotovanje,« predvolilni vrvež v Ljubljani pojasnjuje Banjac. Javnomnenjske raziskave kažejo, da v Ljubljani lahko pričakujemo drugi krog, kar se ni zgodilo že dve desetletji, odkar vlada Janković. »Znano dejstvo je, da so drugi krogi na lokalnih volitvah nekaj zelo ...