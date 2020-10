Boštjanu Jazbecu ni uspel veliki met

Bruselj

- Finančni ministri skupine z evrom so na videokonferenčnem zasedanju za naslednika Luksemburžanana položaju člana izvršilnega odpora ECB podprli nizozemskega centralnega bankirja Njegov edini tekmec za položaj je bil nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec . Eldersonovo imenovanje bo evropskemu svetu uradno priporočil Svetu EU. Merschev osemletni mandat se izteče 14. decembra.Ob predsednici(Francija) in podpredsedniku(Španija) so člani izvršilnega odbora še štirje: Mersch, Irec, Italijanin NemkaIzvršilni odbor je odgovoren za tekoče poslovanje ECB. Izvaja monetarno politiko v skladu s smernicami in sklepi, ki jih sprejme Svet ECB. Pri tem daje potrebna navodila nacionalnim centralnim bankam. Izvršilni odbor je odgovoren za pripravo sej Sveta ECB. Jazbec od leta 2018 dela v Bruslju kot član odbora in direktorje za načrtovanje in odločanje o reševanju v Enotnem odboru za reševanje, ki deluje v okviru bančne unije. Od leta 2013 je bil na položaju guvernerja Banke Slovenije.Elderson opravlja funkcijo izvršnega direktorja za nadzor pri nizozemski centralni banki.