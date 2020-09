Botanični vrt bo ostal brez rastlinjaka za sredozemske rastline

Za rušenje izvedeli mesec prej

Blanka Ravnjak, namestnica vodje botaničnega vrta. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nadomestni rastlinjak premajhen

Brez podpore oddelka za biologijo

Biotehniška fakulteta: rušitev rastlinjaka predvidena že leta 2015



Japonske češnje. FOTO: Botanični vrt

Japonske češnje bodo ostale

Ob poslopju Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), na mestu katerega bo zraslo novo biotehnološko stičišče, je tudi nasad 20 let starih japonskih češenj, diplomatskega darila Japonske Sloveniji, ki so v lasti botaničnega vrta oziroma oddelka za biologijo. Investitor NIB je razmišljal o preselitvi dreves, vendar si je zaradi nasprotovanja stroke, da takšen ukrep ni izvedljiv, biotehniške fakultete in burnega odziva javnosti premislil. Blanka Ravnjak pravi, da bodo v botaničnem vrtu izdelali strokovno mnenje o najprimernejših ukrepih za zaščito češenj pri gradnji, če jih ga bo oddelek za biologijo naročil, a jim bo moral za to plačati.

Zagotovitev sistemskega financiranja vrta z vladnim odlokom?

Botanični vrt univerze v Ljubljani bo še ta mesec ostal brez rastlinjaka za sredozemske rastline, ki bo porušen, ker bodo na njegovem mestu zgradili nadomestne prostore za Nacionalni inštitut za biologijo med gradnjo njegove nove poslovne stavbe na Večni poti. V vrtu pravijo, da so bili o tem obveščeni zadnji hip, zato nimajo nadomestne rešitve, na biotehniški fakulteti, pod okrilje katere oziroma njenega oddelka za biologijo spada vrt, pojasnjujejo, da so vodstvu vrta naročili, naj najde primerno lokacijo za prezimovanje rastlin, pri čemer so jim pripravljeni tudi finančno pomagati.Rešitev za sredozemske rastline, ki so trenutno na ogled v botaničnem vrtu na Ižanski cesti, bo treba najti do oktobra, drugače jih lahko uniči zmrzal, opozarja, namestnica vodje botaničnega vrta. »Na fakulteti so nam predlagali, naj rastline darujemo. To ni mogoče. So del nacionalne zbirke, vsaka ima evidenčno številko. Dobili smo jih z izmenjavo iz tujih vrtov. Ideja, da bi jih podarili ali prodali, je enaka ideji, da bi podarili ali prodali eksponat iz umetnostne galerije ali muzeja.«Še lani poleti je bilo vodstvu botaničnega vrta rečeno, da nove poslovne stavbe Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) še nekaj let ne bodo gradili. Ker je NIB potreboval nove laboratorije, so nas prosili, ali jim odstopimo naše garaže, kar smo storili. Letos spomladi pa je biotehniška fakulteta z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo o začetku gradnje, pravi Ravnjakova. Da bo porušen tudi rastlinjak za sredozemske rastline, so bili v botaničnem vrtu obveščeni 23. julija, dobrih deset dni po obeležitvi 210. obletnice ustanovitve vrta, ki je najstarejša slovenska delujoča akademska ustanova. Če bi to vedeli že lani, bi si že takrat začeli prizadevati za gradnjo nadomestnega rastlinjaka, dodaja Ravnjakova.Direktor NIBje v dopisu 21. avgusta vodstvo vrta obvestil, da bo stari rastlinjak porušen med prvim in petnajstim septembrom. V dopisu navaja, da je NIB že leta 2015 zagotovil nadomestni rastlinjak, ki ga bo predal v uporabo botaničnemu vrtu v začetku leta 2021, s čimer je »v celoti izpolnjen pogoj, da stari rastlinjak porušimo«. Blanka Ravnjak pravi, da je nadomestni rastlinjak, v katerem so že rastline, absolutno premajhen še za prezimovanje sredozemskih.Primeren prostor za prezimitev sredozemskih rastlin bi moral meriti okoli dvajset krat šestindvajset metrov, kolikor meri stari rastlinjak, temperatura pozimi bi morala biti med pet in deset stopinj, prostor bi moral biti tudi svetel.Na matičnem oddelku za biologijo botaničnemu vrtu niso priskočili na pomoč, pravi Ravnjakova. Že v preteklosti so jim obrnili hrbet, ko so vhodni objekt v novi botanični vrt, v katerem je Nacionalni inštitut za biologijo, brez vednosti vodstva vrta za 99 let predali temu inštitutu. Ta bo zdaj dobil novo poslopje, medtem ko bo botanični vrt izgubil rastlinjak, ideja o širitvi botaničnega vrta na lokaciji načrtovanega biotehnološkega središča, ki je predvidena že od leta 1974 – za ta namen je odkupljenih tudi 20 hektarov zemlje –, pa se bo zopet zamaknila.Vodstvo biotehniške fakultete je v izjavi za medije zapisalo, da je bila investicija vlade v Biotehnološko stičišče dogovorjena tik pred začetkom krize zaradi koronavirusa in zahteva hitro ukrepanje. »Ena od prvih, leta 2015 dogovorjenih aktivnosti, je rušitev starega rastlinjaka v skladu s pogodbo med fakulteto in institucijo, kar je fakulteta dolžna spoštovati. Za graditev novega rastlinjaka je premalo časa, gre tudi za finančno zelo zahteven projekt. Treba pa je seveda tudi prezimiti rastline, zato smo vodstvu vrta naročili, da išče proste lokacije po Sloveniji.« Fakulteta bi pri tem vrtu lahko pomagala s pet do deset tisoč evri, je dejal dekanGlede pomanjkanja prostora v nadomestnem rastlinjaku na fakulteti pojasnjujejo, da je botanični vrt v zadnjih letih »zelo aktivno pridobival rastline iz sorodnih vrtov po svetu, rastline so zrasle in naenkrat jih je več kot le za en rastlinjak. Deloma je šlo je tudi za napačno načrtovanje«.Na fakulteti se zavedajo posebnega položaja botaničnega vrta na ljubljanski univerzi in fakulteti in tudi njegovega »neustreznega ekonomskega in sistemskega položaja«. Vrt namreč nima urejenega sistemskega financiranja. Večino prihodkov dobi iz tržne dejavnosti, zaradi česar ga je kriza ob epidemiji koronavirusa še posebej prizadela. Na fakulteti pravijo, da so bili letos za vrt že odobreni dodatni denar, kadri in poslovno svetovanje. Za dolgoročno rešitev pa iščejo možnosti z različnimi resorji vlade.»Status vrta bi lahko zaokrožil odlok vlade, ki bi zajel vse vloge in dejavnosti in sistemsko poskrbel za njegovo dolgoročno upravljanje, tudi z oblikovanjem posebnega večdeležniškega strokovnega sveta. O tej ideji potekajo intenzivni pogovori, v katerih dobro sodelujejo rektor, dekan in vodstvo vrta«, pravijo na fakulteti.Glede širitve botaničnega vrta za biotehnološkim stičiščem pod Rožnikom na biotehniški fakulteti pojasnjujejo, da sta rektor univerze in dekan njihove fakultete to idejo znova sprožila ob 210. obletnici vrta. Sprejeta je bila dobro, »zahtevala pa bo veliko naporov in aktivnosti vseh vpletenih, pa tudi vzajemnega razumevanja vloge lepega in rastlin v sodobni družbi«.