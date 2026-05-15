Bovec računa na novo vlado in izdatnejšo pomoč za Kanin

Občina Bovec bi lahko že kmalu objavila javni razpis za zasebnega vlagatelja, ki bi sodeloval pri obnovi in oživitvi smučišča Kanin. Pri tem naj bi pomagala tudi država, a bovška občina, kot kaže, po zamenjavi vlade pričakuje bistveno več javnega denarja, kakor ga je obljubljala dosedanja oblast.

Potem ko so marca predstavili projektno dokumentacijo za prenovo in oživitev smučišča Kanin, je bovški občinski svet v četrtek sprejel sklepe, povezane s finančnim premoženjem družbe Sončni Kanin in postopkom izbire vlagatelja, ki bo vstopil v to družbo. Gre za naslednji korak, ki naj bi vendarle pripeljal do tega, da se bo začela prenova tega primorskega smučišča, ki že od jeseni 2023 ne obratuje.