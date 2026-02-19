  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Umrl je Božo Vovk

    V 93. letu se je poslovil lutkovni animator, ki se je v zgodovino slovenskega lutkarstva zapisal s številnimi vlogami v ljubljanskem lutkovnem gledališču.
    Leta 2003 je Vovk v intervjuju za Delu povedal, da mu je najbližja lutka, v katero se lahko spravi, najljubša vloga pa Ceferin iz Zvezdice zaspanke.  FOTO: Igor Zaplatil 
    Leta 2003 je Vovk v intervjuju za Delu povedal, da mu je najbližja lutka, v katero se lahko spravi, najljubša vloga pa Ceferin iz Zvezdice zaspanke.  FOTO: Igor Zaplatil 
    Be. B.
    19. 2. 2026 | 07:48
    19. 2. 2026 | 08:09
    V 93. letu se je poslovil Božo Vovk, igralec in lutkovni animator, ki se bo v zgodovino slovenskega lutkarstva zapisal s številnimi vlogami v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL), so sporočili iz omenjenega gledališča. V spominu bo Vovk ostal tudi kot dedek s sivo kučmo, saj je več desetletij in več tisočkrat zaigral dedka Mraza. 

    Vovk se je rodil 18. marca 1933 v Ljubljani. Na Akademiji za igralsko umetnost se je začel šolati leta 1957, po obvezni vojaščini se je moral še vračati na akademijo, obenem pa se je tedaj ustanavljalo Mladinsko gledališče. Od 1963 do 1980 je bil član Slovenskega mladinskega gledališča, potem pa se je 'po krizi' znotraj ansambla posvetil lutkam in po letu 1980 prišel v ljubljansko lutkovno gledališče.

    Tam je do svojega 40-letnega jubileja igral v 46 različnih uprizoritev in skupaj z vskoki v nekatere starejše predstave tam interpretiral več kot sto vlog. Prvič je nastopil v Lutkovnem gledališču Ljubljana leta 1979 v predstavi Guliver, velik in majhen (režija Slobodanka Aleksić). 

    Leta 2003 je v intervjuju za Delo omenil nekaj predstav, ki so mu ostale v najlepšem spominu. Iz Slovenskega mladinskega gledališča je omenil predstave Žrtve mode bum bum, Androkles in lev, Mojster Petelin pretkan kot nobeden, Oliver Twist, Razbojniki iz Kardemone, Cica v metroju, Guliver veliki in mali … 

    Iz lutkovnega gledališča pa se je z velikim zadovoljstvom spominjal Kozlovske sodbe v Višnji Gori. V lepem spominu so mu bili še Zajček Peter Ervina Fritza v režiji Petra DouganaZvezdica Zaspanka Franeta Milčinskega v režiji Matija Milčinskega, Mrtvec pride po ljubico Svetlane Makarovič in Matjaža Lobode, Zgodbe iz južnega gozda Iva Svetine in Janeza Pipana

    Rešila mu je gledališko življenje

    »Zakaj in vprašaj je bila prva režija Mileta Koruna v Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki si je izbral besedilo Daneta Zajca in hčer Janjo za soustvarjalko likovne podobe. Z Urško Hlebec sva bila tam napol marioneti napol lutki, a živa igralca. V obdobju, ko sem bil že nekoliko prazen in naveličan, sem ob Korunovi režiji doživel ustvarjalni erotizem in priznati moram, da je prav ta uprizoritev »rešila« moje gledališko življenje,« je povedal.

    Leta 2003 je Vovk v intervjuju za Delu povedal tudi, da mu je najbližja lutka, v katero se lahko spravi, najljubša vloga pa Ceferin iz Zvezdice zaspanke. Za to vlogo je bil nagrajen na festivalu v Bugonju. »Najbolj smešno pri Ceferinu pa je bilo to, ko sem po nastopih zlezel iz lutke, da so vsi pričakovali bogve kakšnega mulca, nakar so videli pravzaprav že dedka,« je za Večer leta 2003 povedal igralec.

    Ni maral uprizoritev za sladokusce

    Ko je postajal član Mladinskega gledališča, se ni spraševal o tem, ali je bolje igrati za otroke ali za odrasle.

    »Če sem iskren, bi se tedaj tudi zelo težko »vpisal« v kak drug »klub«. Precej po naključju sem torej postal »mladinec«, a tam mi je bilo čisto všeč. Prav nič nisem pogrešal stika z odraslo publiko in podobno ga tudi moji kolegi niso. Nekaterim je čez čas okolje začelo presedati in so odšli v »odrasla« in večja gledališča, sam pa sem užival, saj drugače ne bi bil ostal. Užival sem, ko sem za otroke kaj predstavljal in ko sem jim lahko dajal kaj veselja. Ne maram namreč uprizoritev, ki so namenjene zgolj izbranim sladokuscem in ki dosežejo le dve ali tri ponovitve ter nato odmrejo ali pa zaživijo le še občasno v luči kakega festivala,« je povedal.

    Vovk je leta 2003 v Večeru opozoril na neenakopraven položaj lutkovne umetnosti v primerjavi z dramsko. O tem priča tudi dejstvo, da v Sloveniji ni mogoče študirati lutkarstva (kar danes je mogoče). 

    Lutkovno gledališče. FOTO: Uroš Hočevar
    Lutkovno gledališče. FOTO: Uroš Hočevar

    Publika se spreminja

    Na vprašanje o tem, ali je na odru čutil spremembe pri sprejemanju in odzivanju otrok na predstave, dejal, da so se občinstvo oziroma njegove reakcije spreminjale skozi vsa ta desetletja.

    »Pred 35 ali 40 leti je bila ljubljanska publika nemogoča, saj nam skoraj ni dopustila igrati zaradi nevzgojenosti in hrupnosti. Že nekaj kilometrov iz mesta, zlasti v manj dostopnih krajih, pa so nas otroci gledali zbrano, kot da doživljajo čudež. Potem se je ljubljanska publika začela umirjati, dozorevati, postajala je bolj vzgojena, njena prejšnja »zoprnost« pa se je postopoma »preselila« na podeželje, » je povedal za Delo.

    Dejal je, da je pri lutkah opažal različne vrste publike: premiersko, ki je večinoma odrasla, a že tudi poseljena z otroki; otroško, ki ji je v prvi vrsti namenjena predstava (in je organizirana); otroško, ki ji predstave ne ustrezajo (ali so preveč zahtevne ali preveč otročje), ter otroško s starši oziroma odraslimi, kjer se občasno dogajajo tudi nesporazumi pri izbiri. »Včasih je nemir v dvorani posledica zdrave radovednosti otrok. Ta ni tako neprijeten.«

    Dedek Mraz

    »Božiček mi ne leži, pravzaprav nisem prepričan, ali sploh komu. Nekateri so skorajda ogorčeni nad njegovo pojavo, ker je 'popolna komerciala', ki je prišla iz Amerike«, je dejal Vovk. Na fotografiji 18. decembra 2008. FOTO: Tomi Lombar
    »Božiček mi ne leži, pravzaprav nisem prepričan, ali sploh komu. Nekateri so skorajda ogorčeni nad njegovo pojavo, ker je 'popolna komerciala', ki je prišla iz Amerike«, je dejal Vovk. Na fotografiji 18. decembra 2008. FOTO: Tomi Lombar
    Kot smo v Delu pisali leta 2008, si je Božo Vovk opravo moža, ki obdaruje pridne otroke, nadel približno 30-krat na leto. Zvrhan koš dobrot je nesel celo med starejše. 

    Takrat je povedal, da je bilo dela v prednovoletnem času zelo veliko, število predstav se je namreč povečalo: »Podjetje naroči predstavo in pripravi darila, jaz poskrbim za program. Ko je na vrsti obdarovanje, posadim otročička na kolena. To je treba narediti tudi po več kot stokrat na predstavo. Nekateri se smejijo, drugi jokajo, najobčutljivejši so tisti med poldrugim in tretjim letom starosti. Če se ustrašijo, se pretvarjam, da se jaz bojim njih. Kmalu postanemo prijatelji,« je takrat opisal sogovornik. Preizkusil se je tudi kot Miklavž in Božiček, vendar mu noben od teh likov ni ustrezal tako kot dedek Mraz. »Božiček mi ne leži, pravzaprav nisem prepričan, ali sploh komu. Nekateri so skorajda ogorčeni nad njegovo pojavo, ker je 'popolna komerciala', ki je prišla iz Amerike«.

    Štiridesetletnico praznoval z avtorsko predstavo

    Ob proslavitvi sedemdesetletnice in štiridesetletnice umetniškega ustvarjanja je jubileja obeležil z avtorsko lutkovno predstavo Zgodba o dobrem volku. V njej je z duhovitim in večpomenskim pristopom vlogo glavnega junaka, modrega volka, prepletel z elementi živega in lutkovnega gledališča, v sodelovanju s Sonjo Kononenko.

    Na preprostem in funkcionalnem odru je Vovk oživil nenavadnega volka, ki se v samoti spreminja in se s pridobljenim znanjem zdravilca vrača v gozd, kjer z dobroto in pomočjo drugim zasluži spoštovanje.

    Vovk si je predstavo med drugim izbral zaradi besedne igre med naslovom projekta in njegovim priimkom, so pisali v Večeru.

    Božo Vovk

