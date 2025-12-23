Božični dan bel predvsem na Štajerskem, na Pohorju do 20 centimetrov snega

Sivino letošnjega decembra bo v prihodnjem dnevu vendarle odpihnilo bolj razgibano vreme, je napovedal meteorolog Branko Gregorčič. A belega božiča se ne morejo veseliti po vsej državi, kvečjemu bo nekaj praznične čarobnosti dočakala Štajerska, medtem ko bo na Primorskem pihala burja.

»V sredo, torej tik pred božičnim večerom, predvsem na Pohorju pričakujemo kar od deset do 20 centimetrov snega, po nižinah pa približno od pet do deset centimetrov. Kot kaže, bo, če kje, božič bele barve ravno na Štajerskem,« je povedal meteorolog Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje (Arso) Gregorčič.

Na severu države bo zjutraj možna poledica. FOTO: Tadej Regent

Po napovedih Arsa bo danes oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, predvsem na Primorskem bo pihala šibka burja. Ob morju lahko tudi zagrmi, na severu države pa je zjutraj možen kratkotrajen pojav poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo razmere zaostrile. Zapihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo krepila. Padavine bodo predvsem na vzhodu države postajale izrazitejše, pri tem se bo meja sneženja spuščala. Arso je tako za jutrišnji dan večino Slovenije obarval rumeno, Primorsko zaradi burje oranžno, še najmanj vznemirljivo bo vreme, kot kaže, na Gorenjskem.

Od srede zgodaj zjutraj do četrtka zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala sto kilometrov na uro. FOTO: posnetek zaslona/Arso

V sredo se bodo padavine dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo, do večera pa bodo padavine slabele. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja, ki bo v sunkih presegala sto kilometrov na uro.

Temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Na božični dan bo vreme večinoma oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo po podatkih Arsa še občasno rahlo naletaval sneg. Na Primorskem se bo jasnilo, burja bo slabela.

V petek bo na Primorskem jasno z občasno šibko do zmerno burjo, drugod po Sloveniji bo pretežno oblačno.