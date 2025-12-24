Božični večer prinaša polnočnice, sneženje in prometne izzive

Kristjani po vsem svetu bodo zvečer s polnočnicami pričakali božič, praznik, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Še pred tem se bodo zbrali doma v krogu družine, blagoslovili dom in pojedli božično večerjo. V četrtek bodo jutranje in dopoldanske božične maše.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočnico vodil v novomeški stolnici, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici

Papež Leon XIV. bo polnočnico vodil ob 22. uri v baziliki svetega Petra. V četrtek ob 10. uri bo v isti baziliki vodil božično mašo, opoldne pa bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu.

Pred odhodom k polnočnicam na sveti večer verniki običajno postavijo jaslice, medtem ko mnogi božično drevesce okrasijo že prej. Prav jaslice, ki ponazarjajo rojstvo Jezusa Kristusa pred več kot 2000 leti v Betlehemu, so tudi najbolj prepoznavno zunanje znamenje božiča.

Božič so prvič bolj vidno začeli praznovali v 4. stoletju. V istem stoletju je papež Julij I. kot dan praznovanja Jezusovega rojstva določil 25. december, na katerega so Rimljani praznovali dan Sonca.

Skozi zgodovino se je božič razvil v drugi najpomembnejši krščanski praznik, s katerim se Cerkev in verniki spominjajo rojstva svojega ustanovitelja, zaradi svoje simbolike pa je priljubljen tudi med nevernimi.

O Jezusovem rojstvu sicer govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik.

Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji leta 1989 po več desetletjih znova postal dela prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.

Skrajšan urnik

Poslovanje bank in hranilnic, poštnih poslovalnic ter večine trgovin bo danes skrajšano. Ljubljanska borza bo ostala zaprta.

Poslovalnice bank in hranilnic bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo danes delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.

Sneg bo

V prometno-informacijskem centru pa pričakujejo zgoščen promet okoli nakupovalnih središč. V prometu pa zna prihajati do nevščenosti tudi zaradi vremena.

Na božični večer bo namreč večinoma snežilo po nižinah v notranjosti države, najizrazitejše sneženje bo na vzhodu, je zapisano na spletni strani agencije za okolje (Arso). Na Primorskem velja od danes pa do četrtka zjutraj zaradi močne burje oranžno opozorilo.

Ponoči se bodo padavine na vzhodu krepile, meja sneženja se bo spuščala, zapihal bo severovzhodni veter. Dopoldne se bodo po napovedih Arsa padavine razširile nad vso Slovenijo, zvečer pa bodo od zahoda ponehale.

Danes bo snežilo večinoma po nižinah v notranjosti, v ljubljanski kotlini pa se bosta ponekod mešala sneg in dež. Sneženje bo sicer najizrazitejše na vzhodu države.

Temperature se bodo gibale od minus ena do dve stopinje Celzija, na Primorskem do osem stopinj Celzija. Na Primorskem bo tako od srede zgodaj zjutraj do četrtka zjutraj pihala močna burja, ki bo v sunkih presegala 100 kilometrov na uro. Drugod pa bo zapihal severovzhodni veter.

Za božič bo oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem se bo jasnilo, veter pa bo slabel. V petek bo po državi pretežno oblačno, na Primorskem pa bo jasno vreme, a bo še pihala šibka do zmerna burja.

V prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo spremljanje vremenske napovedi ter odpravo na pot prej kot običajno.

Na božič ter dan samostojnosti in enotnosti pa velja tudi omejitev tovornega prometa, so še spomnili.