Božičnica bo letos višja: koliko bo denarja in kdaj mora biti na računu

Zakon sicer predvideva možnost zamika za delodajalce, ki imajo težave z likvidnostjo, vendar le pod določenimi pogoji. Če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, se lahko rok prestavi, a najpozneje do 31. marca naslednjega leta. Ta možnost ne velja za javni sektor, kjer ostaja rok določen.

Zimski regres ima posebno davčno obravnavo. Do višine polovice minimalne plače se ne všteva v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost, zato zaposleni ta znesek prejmejo brez običajnih prispevnih obremenitev.