Božičnica bo za zaposlene in upokojence

Zaposleni in upokojenci bodo božičnico prejeli do 19. decembra. Proti zakonu, ki določa, da sta zimski regres za zaposlene in zimski dodatek za upokojene obvezna, ni glasovala nobena poslanska skupina, prav tako ne opozicija, ki ima sicer številne pomisleke predvsem do nove obveznosti delodajalcev. Le Miha Kordiš je izrecno nasprotoval. Božičnica bo za zaposlene znašala polovico minimalne plače, kar je letos 639 evrov. »Zimski regres je nova delovnopravna pravica. Z uvedbo novega prejemka se želi vsem delavcem v enakem položaju zagotoviti dodatni prejemek, ki bo pripomogel k izboljšanju njihovega zadovoljstva in motivacije za opravljanje dela,« je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič. Skrajni rok za izplačilo je 18 dni po preteku plačilnega obdobja za izplačilo plač za november, razen za podjetja v likvidnostnih težavah, ki pa so jim kot rok določili 31. marec prihodnje leto. Za javni sektor poznejši datum ni možen. Delavci s pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas bodo pravice deležni v sorazmernem delu, razen v posebnih primerih.