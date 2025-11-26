Božičnica Slovenijo pahnila v tveganje fiskalnih kršitev

Evropska komisija je opozorila Slovenijo, da njen proračun za leto 2026 morda ne bo v skladu s pravili EU glede fiskalne politike, saj napoveduje višjo rast neto odhodkov od priporočene zgornje meje.

Tveganje neskladnosti je bilo ugotovljeno tudi pri proračunskih načrtih drugih držav, kot so Hrvaška, Litva in Španija, medtem ko so države, kot so Francija in Italija, kljub težavam s proračunsko luknjo svoje proračune prilagodile priporočilom EU.

Povečanje odhodkov zaradi božičnice je prispevalo k slovenskemu tveganju za kršitev pravil, vendar so ti učinki že upoštevani v analizi.

Evropska komisija bo aprila odločila, ali bo sprožila postopek zaradi čezmernega primanjkljaja, vendar trenutno za Slovenijo ni pričakovati resnejših posledic.

Evropska komisija objavila paket dokumentov evropskega semestra

Evropska komisija je objavila jesenski sveženj dokumentov evropskega semestra 2026, ki vključuje pregled družbeno-ekonomske situacije in ključnih prednostnih nalog za prihodnje obdobje, so sporočili z ministrstva za finance.

Komisija opozarja na potrebo po natančnem spremljanju javnih izdatkov in odpravi manj učinkovitih porab. FOTO: Matej Družnik

Glavni cilj komisije ostaja povečanje konkurenčnosti EU za zagotavljanje trajnostne blaginje.

Dokumenti vključujejo mnenja o proračunskih načrtih držav območja z evrom, priporočila glede ekonomske politike, fiskalne naravnanosti ter človeškega kapitala, poročilo o makroekonomskih neravnovesjih in predloge za skupno poročilo o zaposlovanju.

Komisija poudarja potrebo po uravnoteženju fiskalne politike in spodbujanju produktivnosti ter trajnostnega razvoja.

V okviru ocene proračunskih načrtov držav članic območja z evrom je komisija ocenila skladnost z evropskimi fiskalnimi zavezami. Poleg Hrvaške in Litve so tudi za Slovenijo pri tem ugotovili tveganje neskladnosti s proračunskimi cilji.

Kljub temu je ocenjeno, da bo zaradi povečanja izdatkov za obrambo Slovenija še vedno v mejah dovoljenih odstopanj.

Komisija priznava, da je slovenska vlada sprejela strukturne reforme, ki lahko dolgoročno ugodno vplivajo na vzdržnost javnih financ, vendar hkrati opozarja na potrebo po natančnem spremljanju javnih izdatkov in odpravi manj učinkovitih porab.

Glavni cilj komisije ostaja povečanje konkurenčnosti EU za zagotavljanje trajnostne blaginje. FOTO: Zhao Dingzhe Xinhua via AFP

Komisija je sprejela priporočila za države območja z evrom, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje produktivnosti, krepitev ekonomske varnosti in vzdržnost javnih financ.

Fiskalna politika naj bi zagotavljala dolgoročno stabilnost, medtem ko se mora povečana javna poraba osredotočiti na obrambne zmogljivosti in strateške naložbe.

Na trgu dela se priporoča osredotočanje na usposabljanje in vlaganje v znanje, pri čemer je ključno tudi vlaganje v raziskave, inovacije in digitalni prehod.

Slovenija se sooča z izboljšanjem konkurenčnosti, saj se zmanjšujejo inflacija in stroški dela, proračunski primanjkljaj pa se zmanjšuje, medtem ko se za prihodnja leta pričakuje upad javnega dolga.