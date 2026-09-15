Kakšno obvezno božičnico lahko pričakujete, in kdaj

Čeprav smo šele septembra in prevladujejo kratki rokavi, pri trgovcih že vidiš kopico škatel z božičnimi okraski. Bližamo se koncu leta, čas zapravljanja bo – vsaj za zaposlene – lažji ob zavedanju, da bo zakonsko določeni zimski regres, ki ga določa Zakon o pravici do zimskega regresa (ZPZR), višji. Spomnimo, zaposleni lahko pričakujejo najmanj 740,94 evra.

Lani, v prvem letu veljavnosti zakona, je zakonski zimski regres znašal 638,86 evra za delavca, zaposlenega vse leto s polnim delovnim časom. To je bila polovica tedanje minimalne plače, ki je znašala 1.277,72 evra.

Uradno določena minimalna plača za leto 2026 znaša 1.481,88 evra. Objavljena je bila januarja, kar pomeni, da bo za delavca, zaposlenega vse leto s polnim delovnim časom, zimski regres za leto 2026 740,94 evra. Dobrega stotaka več.

Seveda pa lahko delodajalec izplača tudi več. Ali pa ne. Kako je bilo doslej?

Zakon je za lansko leto nekaterim delodajalcem omogočil, da so do 18. decembra lani izplačali le četrtino regresa, preostanek pa do 31. marca letos; pri nelikvidnosti je bil prav tako mogoč zamik do konca marca.

Podatki Fursa so spomladi letos pokazali, da je do 8. aprila letos svojo obveznost izpolnilo 72.255 delodajalcev in je 883.946 zaposlenim skupaj izplačalo 516,85 milijona evrov božičnice. To pomeni, da je bil povprečni prejemek na delavca 585 evrov bruto, kar kaže, da vsi všteti delodajalci niso izplačali celotne obvezne božičnice v višini slabih 639 evrov.

Ključni letošnji datum? Delodajalci morajo letošnji zimski regres praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra.