Božja beseda v času koronavirusa: klikni, prisluhni, deli!

Pred veliko nočjo

Slovenski škofje so pred dnevi sprejeli tudi natančna navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije; najpomembnejši poudarek v njih je bogoslužje brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Vstajenjskih procesij letos ne bo.

Škofje so preložili tudi vse birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni.



Po različnih kanalih



Tudi 40 000 sledilcev

Slovenski škofje so pred tedni sprejeli zgodovinsko odločitev, ki je začela veljati v petek 13. marca: za zaščito zdravja in življenj vernikov so do nadaljnjega odpovedali vse verske obrede (maše, pobožnosti, krste, birme, cerkvene poroke, spovedovanje ...), romanja, druge oblike srečanj ter župnijski verouk. A to ne pomeni, da so verniki ostali brez božje besede.David Kraner, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SKŠ), pojasnjuje, da navodila škofov dopuščajo možnost, da se sveti krst ali poroka lahko izvedeta v nujnih primerih (primer smrtne nevarnosti), a samo ob navzočnosti staršev, botra in najožjih sorodnikov. Cerkvene pogrebe duhovniki opravijo brez maše in prav tako v krogu najožjih sorodnikov. Zakrament bolniškega maziljenja pa duhovnik lahko podeli le v smrtni nevarnosti bolnika ob ustrezni zaščiti.So pa na široko odprli druga vrata ali bolje rečeno – druge poti. Škofijske in župnijske pisarne ter drugi cerkveni uradi so dosegljivi po telefonu oziroma elektronski pošti. Vernikom so v pomoč tudi domači župniki, prav tako po telefonu ali elektronski pošti, zanje skrbi Slovenska karitas s prostovoljci, redovniki in redovnice pa so odprli posebne telefonske linije, kamor ljudje lahko pokličejo za osebni pogovor. Zanimivo je, da uredba škofov sicer dovoli tudi odprte cerkve, a ob zelo strogih pogojih: da gre za osebno molitev, ko istočasno v cerkvi ni več kot deset oseb v razdalji enega metra in pol, in da cerkev najmanj dvakrat na dan očistijo in razkužijo.Maše in bogoslužja so tako že dva tedna na voljo po televiziji, radiu, spletu in družabnih omrežjih. Na spletni strani SKŠ se sproti posodablja seznam prenosa maš, križevih potov, molitev ... Z RTV Slovenija so dogovorjeni, da na svojem drugem programu v nedeljo ob 10. uri prenaša sveto mašo iz mariborske stolnice. Prav tako bo ob nedeljah predvajan nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika SKŠ Stanislava Zoreta.Na nacionalni televiziji dodajajo, da nedeljsko mašo ponavljajo tudi ob sredah in petkih ob 10. uri na drugem programu, v terminih oddaj Sveto in svet, Obzorja duha in Duhovni utrip bodo prav tako večkrat sledile ponovitve, pripravljen pa je že tudi velikonočni verski program, ki se bo začel z bogoslužjem na veliki petek, 10. aprila, in vrhunec dosegel s papeževim blagoslovom Urbi et orbi. Zaradi izbruha pandemije in zaprtja cerkva tudi na valovih Radia Slovenije (program Ars v nedeljo ob 10. uri) predvajajo isto mašo, ki jo prenaša tudi Televizija Slovenija. Z evangeličansko versko skupnostjo pa se dogovarjajo, kako bi prenašali tudi njihovo bogoslužje. Na radiu Ognjišče se je poslušanost prenosa maše na tako imenovanem »live streamu« v zadnjih dneh povečalo za kar trikrat, tudi sicer so program prilagodili. Urednik Tadej Sadar pojasnjuje, da je ob večerih več molitve in stikov s poslušalci. »Dopoldanske svetovalne oddaje pa so skoraj izključno namenjene temam o koronavirusu: zdravje, preventiva, psihološka izhodišča osame.«Maše na svojih portalih predvajajo različne župnije (Dob, Koper, Koseze, Ig, Reteče, Preska, Homec, Mozirje ...), založniška hiša Družina, prenašajo jih tudi nekateri drugi mediji, na primer TV Exodus, Nova 24, Katoliški radio Mir Slovenija.Župnik Martin Golob iz Bohinja pa vernike nagovarja po Facebooku. »Vesel bom, če se je udeležiš, prisluhneš in deliš,« jim je sporočil 12. marca in odziv je bil odličen. In tako mašuje vsak dan ob 19. uri, v nedeljah pa ob 10. uri dopoldne. Več tisoč ljudi ga spremlja v živo, sicer pa imajo njegove maše tudi 40.000 ogledov. In to so ljudje iz vse Slovenije. »Malo popridigam, malo ohranjam pogum, vlivam upanje, poskušam povedati, da smo si vendarle blizu in da mi duhovniki nismo odšli po svoje. Vem, da so ljudje – v službi ali doma – v stiski in jaz jim želim pomagati. V teh dneh dobivam tudi veliko telefonskih klicev, saj so ljudje osamljeni in se želijo predvsem pogovarjati.«