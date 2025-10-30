Knjižnica prihodnosti: prostor, ki ni ne dom ne služba, ampak nekje vmes

V nadaljevanju preberite:

Kot razloži razvojna psihologinja Nataša Bucik posameznik razvije svoj osebni interes za branje takrat, ko postane branje zanj užitek, ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu prebrana knjiga predstavlja tudi samopotrditev. »Gre za značilnost, ki se postopoma razvija skozi posameznikove pozitivne bralne izkušnje: skupno branje knjig v domačem okolju, vrtcu ali šoli, samostojno gledanje in branje knjig, skupni obiski v knjižnici, obiski pravljičnih uric, ustvarjanje ob knjigah, razprave in pogovori o prebranih knjigah …«