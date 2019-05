FOTO:Bralci ste Delo, a Delo s(m)o tudi novinarji

FOTO: Blaž Samec/Delo

Uroš Urbas, odgovorni urednik Dela:

Biti urednik Dela je odgovornost, najprej odgovornost do bralcev, nato odgovornost do sodelavcev. Delo ima najboljšo novinarsko ekipo v tej državi. Naši novinarji poznajo dogajanje in ga znajo interpretirati bralcem na čim bolj razumljiv način. Prepričan sem, da so zdaj zlata leta novinarstva: še nikoli ni tehnologija omogočala takšnega dostopa do podatkov kot zdaj, še nikoli ni bil omogočen novinarjem tako neposreden stik z bralci kot zdaj. Bralci si želijo interpretacijo sveta in dogodkov. Bralci si želijo dobro napisane zgodbe. Pravi novinar pa danes uživa v svojem novinarskem delu!

Delo kot stanje duha

Ženja Leiler, namestnica odgovornega urednika:

Mediji so za kondicijo demokratične družbe eden najbistvenejših prostorov, v katerem lahko družba komunicira sama s sabo. Tudi zato radi rečemo, da so mediji zrcalo družbe. Seveda v dobrem in slabem, saj mediji nismo nad ali zunaj družbe, o kateri poročamo, jo opisujemo in razlagamo, ampak njen sestavni del. Medij je nekakšen selektor, hierarhični razvrščevalec, ki poskuša pomembno ločiti od nepomembnega. Bralec pa v ta hierarhično urejeni svet vstopa prostovoljno in z distanco. Na njem je, ali časopisu zaupa ali ne. In na časopisu, ali si zna to zaupanje pridobiti ali ne.

Okno v svet vsej državi

Jožica Grgič, dolgoletna novinarka Dela:

Tu je bila moja prva služba in bo tudi zadnja. Začela sem pri osemnajstih letih kot honorarna novinarka v športni redakciji, nadaljevala ves čas študija in bilo je naravno, da se pri Delu tudi redno zaposlim. Do Dela ne zmorem imeti le racionalnega odnosa, ampak je tudi čustven, s časopisom se identificiram, dobri članki v njem me veselijo, slabi žalostijo. Novinarski poklic je naporen in stresen, neredko izčrpavajoč že pri iskanju ideje in zatem pri pisanju – vselej prekratki roki, odgovornost, izpostavljanje pred javnostjo ... –, a je najlepši poklic, čeprav jemlje spanec, ko ne gre, kot bi moralo iti, in ko ga polomiš.

Nekateri so se videli sploh prvič, predvsem tisti najstarejši in najmlajši, med obujanjem spominov in sklepanjem novih prijateljstev pa so se vsi strinjali – še večkrat bi se morali tako družiti.Toda Delo nikakor niso zgolj novinarji in uredniki, ampak tudi fotografi, kolumnisti, karikaturisti, lektorji, tehnični oblikovalci, infografiki, tajnice, informatiki, dokumentaristi, arhivisti in tiskarji, pri čemer vrstni red naštetih nikakor ne določa njihove pomembnosti. Kajti vsaka novinarska zgodba dobi dodano vrednost s pravo izbiro fotografije, ustrezno infografiko in privlačno postavitvijo na časopisni strani.»Če so med novinarkami in novinarji postavljeni ustrezni šivi z dobro postavitvijo in fotografijami, potem je časopis privlačen za bralce,« je rekel urednik Sobotne priloge. »Medij lahko dobro dela samo, če imajo prave ideje vsi vpleteni; tehnični uredniki, fotografi, uredniki, novinarji … Samo zagnanost lahko pripomore k dobremu časopisu.«Na prijetno druženje v redakcijo je prišlo več novinarskih legend, med drugimi»Še vedno pravim, da sem z Dela,« je energično zatrdila, mati slovenskega revijalnega tiska. »Delo je kot oblak, ki me pokriva. Gre za stanje duha, iz katerega ne morem, niti nočem. Da sem bila na Delu, je nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo.«Že desetletja ima Delo priznano fotografsko ekipo, fotografi pa imajo precej razburkan delovnik, saj morajo pogostokrat v istem dnevu iti na povsem različne dogodke; najprej gredo v parlament fotografirat premiera, nato iščejo atraktivno potezo na košarkarski tekmi, zvečer morajo ujeti še pravi trenutek virtuoznosti v Cankarjevem domu. »Fotografiranje politika je zelo preprosto; moraš biti pronicljiv in vedeti, kaj hočeš. Lahko si hudobec in ga ujameš, kako si vrta po nosu, ali pa ga predstaviš kot elegantnega gospoda,« je rekel. »Sicer pa se hitro vidi, kdo bolje fotografira na nogometni tekmi in kdo na koncertu.«V obdobju nekdanje Jugoslavije je bilo Delo okno v svet vsej državi, saj so imeli Delovi dopisniki v malem prstu celoten planet. »Kar je pisalo v Delu, je stalo. Bili smo novinarsko in mnenjsko središče države,« je rekel dolgoletni dopisnik. »Za nas ni bilo boljšega kot biti dopisnik Dela. In prav zato so nas tudi cenili. Delo je bilo svetovljanski časopis.«Skupaj s sodelavko in prijateljicosta se strinjala, da je bilo Delo več kot samo služba. »Nekaj desetletij se je v mojem življenju vse vrtelo okoli Dela,« je povedala. »Morda smo bili v službi v različnih oddelkih, toda ko bralec dobi časopis, dobi vse v enem izvodu in ne vidi različnih nadstropij. Vsi na mediju morajo zato delati kot eno.«Še več tovrstnih druženj si je zaželel nekdanji urednik in novinar. »Gre tudi za medgeneracijsko komuniciranje. Kar vedo mlajši in starejši, je treba povezati v celoto,« je rekel. »Novinarji si moramo na takšnih druženjih povedati, kaj je dobro in kaj slabo. Kajti potrebujemo tako kritike kot pohvale.«